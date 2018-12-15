Два тура и три кандидата в финале. СМИ раскрыли детали голосования за предстоятеля Украинской церкви Сегодня, 21:35 164 Цей матеріал також доступний українською За пост предстоятеля Украинской церкви боролись представители трех церквей Фото: Пресс-служба АП

Голосование за предстоятеля Украинской православной церкви проходило в два тура, сообщил директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, пишет Радио Свобода.

По его словам, в первом туре 200 участникам Объединительного собора предложили список из всех архиереев, которые участвовали в мероприятии, за исключением патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

"Все участники Собора могли обозначить того кандидата, которого они хотели видеть главой церкви. То есть произошло рейтинговое голосование. А потом три участника, набравшие наибольшее количество голосов, были внесены во второй бюллетень", - пояснил Юраш.

Представитель Минкульта объяснил, что шесть архиереев, которые заняли третье место в списке, отказались от своих кандидатур в финальном голосовании, кроме одного – епископа Вышгородского и Подольского Владимира (Черпака) от УАПЦ.

Таким образом, во второй тур попали три кандидата: митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) от УПЦ КП, митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) от УПЦ МП и епископ Вышгородский и Подольский Владимир (Черпак) от УАПЦ.

"Если не ошибаюсь митрополит Епифаний получил 36 голосов, Симеон - 28. Очень важно, что большое доверие была к представителю УПЦ МП, и это может означать, что в ближайшем будущем другие архиереи этого патриархата присоединятся к новой поместной церкви", - резюмировал Юраш.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех.

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. Согласно документу официальное название единой украинской поместной автокефальной православной церкви согласно Уставу – Православная церковь Украины. Титул предстоятеля - Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В РПЦ заявили. что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти".

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.