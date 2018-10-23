ДТП с участием 17 авто на бульваре Леси Украинки в Киеве: появилось видео момента столкновения

В Сети появилось видео момента наезда крана на авто на бульваре Леси Украинки в Киеве.
Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Информатор.
Не ней видно, как кран наезжает на авто. Перед ДТП на бульваре была тянучка.
Ранее сообщалось, что автокран, у которого отказали тормоза, протаранил 17 припаркованных автомобилей. В результате инцидента три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации.
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