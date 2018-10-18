18 октября 2018, четверг

Экономика 2020. Где и как посмотреть выступления Коболева, Пинзеника, Гуцал и Маркаровой

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Экономика 2020. Где и как посмотреть выступления Коболева, Пинзеника, Гуцал и Маркаровой

Сегодня, 18 октября, Новое Время проведет онлайн-трансляцию своей второй лекции из цикла Украина 2020. Что ждет страну?

2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. Новый курс или старые реформы? Что будет с экономикой страны после президентских и парламентских выборов?  

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз экс-вице-премьер Украины, бывший министр финансов Виктор Пинзеникглавный исполнительный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев, и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова и управляющий собственник компании "Камион-Оил" и Autobooking.com Ольга Гуцал

Приватизация или откаты. Доллар по 8 или 50. Рост или дефолт. От чего будет зависеть судьба украинского кошелька? Какую страну предлагают нам кандидаты в президенты? Сможет ли украинская экономика выстоять перед глобальными финансовыми вызовами?

Зарегистрироваться для онлайн-трансляции можно здесь. Стоимость: 100 грн. В 19:00 все зарегистрировавшиеся получат прямую ссылку на онлайн-трансляцию. По вопросам технической поддержки обращайтесь по почте eventsupport@nv.ua.

Если вы хотите прийти на лекцию, вам сюда.  Место проведения: отель Radisson Blu Hotel, Kyiv конференц-зал Embassy Suite, ул. Ярославов Вал, 22

Всего в рамках цикла состоится четыре лекции, на которых выступят 16 спикеров. О том, как прошла первая лекция Страна 2020читайте здесь.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
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