Экономика 2020. Где и как посмотреть выступления Коболева, Пинзеника, Гуцал и Маркаровой

Сегодня, 18 октября, Новое Время проведет онлайн-трансляцию своей второй лекции из цикла Украина 2020. Что ждет страну?

2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. Новый курс или старые реформы? Что будет с экономикой страны после президентских и парламентских выборов?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз экс-вице-премьер Украины, бывший министр финансов Виктор Пинзеник, главный исполнительный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев, и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова и управляющий собственник компании "Камион-Оил" и Autobooking.com Ольга Гуцал.

Приватизация или откаты. Доллар по 8 или 50. Рост или дефолт. От чего будет зависеть судьба украинского кошелька? Какую страну предлагают нам кандидаты в президенты? Сможет ли украинская экономика выстоять перед глобальными финансовыми вызовами?

Зарегистрироваться для онлайн-трансляции можно здесь. Стоимость: 100 грн. В 19:00 все зарегистрировавшиеся получат прямую ссылку на онлайн-трансляцию. По вопросам технической поддержки обращайтесь по почте eventsupport@nv.ua.

Если вы хотите прийти на лекцию, вам сюда. Место проведения: отель Radisson Blu Hotel, Kyiv конференц-зал Embassy Suite, ул. Ярославов Вал, 22

Всего в рамках цикла состоится четыре лекции, на которых выступят 16 спикеров. О том, как прошла первая лекция Страна 2020, читайте здесь.