Две недели вместо десяти минут. Три истории о том, как украинцы регистрировались у семейного врача

Трое украинцев рассказывают НВ, действительно ли зарегистрироваться у семейного врача так просто, какие “скрытые бомбы” могут ожидать вас в процессе, и с какими нарушениями процедуры они столкнулись

В Министерстве здравоохранения украинцев призывают поскорее выбирать себе семейного врача и переходить на новую модель обслуживания в государственных поликлиниках. Сделать это желательно до 1 июля - именно с этого дня система заработает на полную.

Согласно инструкции, процедура регистрации должна быть максимально простой и занимать минимум времени: выбрать врача, прийти в регистратуру, заполнить декларацию, подтвердить регистрацию кодом в смс, забрать свой экземпляр документа. Предполагается, что все это - без ожидания в очередях и без необходимости нести кучу ксерокопий и справок. Однако раз на раз не приходится - в то время, когда одним действительно удается зарегистрироваться за полчаса, другие вынуждены ходить в поликлинику по несколько раз.

Марина Калинина

Я очень ждала эту реформу, несмотря на некоторый скептицизм. В первую очередь, была острая необходимость поменять участкового врача. Звонила в поликлинику с ноября прошлого года. Со второго апреля штурмовала свою амбулаторию по этой теме.

Живу в новом густонаселенном микрорайоне на Позняках. Нас здесь примерно 50 тыс. человек на три амбулатории, которые расположились примерно на 150-200 квадратах в здании гимназии Международных отношений, что по улице Мишуги, 5.

Марина Калинина подавала три жалобы на работу поликлиники. Фото: Наталья Кравчук

Предполагала, что все займет десять минут, но на самом деле, весь процесс занял около недели. В одном помещении расположены три амбулатории и только один оператор - женщина в возрасте, которой тяжело работать с компьютером. И это не ее проблема, на самом деле, ведь она - лишь сотрудник регистратуры. Пенсионеры занимали очередь с 7-8 утра.

Пропускная способность - 3-4 человека в час, потому что приходит мама с детьми и с пятью паспортами членов семьи. Либо база висит, либо человеку вводить данные тяжело.

Так я ходила где-то с неделю. Но я работаю, и проводить целый день в очереди не могу. Очень тяжело пройти процедуру, когда тебе нужно на работу. На шестой или седьмой день я просто не выдержала и в телефонном режиме подала три жалобы: на горячую линию Минздрава, киевского городского управления здравоохранения и районного отдела здравоохранения. Звонила уже как журналист.

Хорошие доктора разлетаются, как пирожки

Через пару дней меня пригласили в районную поликлинику, так как, оказывается, можно заключить договор в любой из поликлиник по всему району. Там за 10 минут зарегистрировали меня и семью. Но здесь возникла другая проблема. К врачам, у который низкий уровень профессионализма, [по записи] людей нет. А хорошие доктора разлетаются, как пирожки. Я выбрала троих врачей и решила записаться к кому-то из них. Но все они отказали мне под предлогом, что моя улица далеко от их поликлиники, и если я раз в полгода вызову их на высокую температуру, то они ко мне не поедут. Я оставила три жалобы. После недели нервов мне все-таки удалось заключить договор с врачом из медучреждения, которое прилегает к моему дому.

Я отношусь к медреформе критично, потому что для ее внедрения совсем не подготовили медицину. Три амбулатории в одном маленьком помещении - это перебор. Несколько амбулаторий Дарницкого района уже лет восемь скитаются по углам в ожидании того, когда же на ул. Бориса Гмыри, 8 начнется строительство нового, удобного для них здания. Я не хочу, чтобы государство платило за меня 400 грн людям, которые оказывают некачественные медуслуги. Медики злые на министерство, а негатив срывают на пациентах.

А за эту неделю без врача я успела переболеть ларингитом, самой себе назначить антибиотики и выздороветь.



Анастасия Кристель Домани

Наверное, я - одна из первых трансгендерных женщин в Украине, которые заключили такой договор.

В очереди стояла, как женщина, а потом, когда дала паспорт - такое удивление было. Мол, вы для кого оформляете? Но потом все было нормально, мне попалась очень лояльная к этому делу сотрудница поликлиники, с френдли-отношением.

Я оформлялась в поликлинике Соломенского района. Пришлось приходить дважды, потому что в первый день зависла система на компьютере. Еще оказывается, что не все женщины - сотрудницы регистратуры - умеют работать с компьютером в принципе, ну или они не знали, что вообще делать, если вдруг все зависло.

Анастасия Кристель Домани - трансгендерная женщина. Фото: Игорь Радченко

Процедура эта выглядит довольно коварно: заходишь - вроде бы людей немного, но потом начинается, кто-то тут не стоял, а кто-то отошел, ну и так далее. Прождала в очереди полтора часа, а потом две бабули влезли перед самым носом - как выяснилось, без записи. Мне, “как молодой”, пришлось их пропустить, хотя это неправильно.

Все это происходит в таком общем коридоре, в специальном зале, то есть, когда приходит твоя очередь, тебя спрашивают здесь же, а не просят зайти в кабинет. Получается, что вся очередь слышит твои персональные данные, все, что ты озвучиваешь. Как выяснилось, так не должно быть - медики обязаны гарантировать медицинскую тайну и не должны разглашать приватные данные при посторонних.

Может прийти один член семьи, а приносит документы за всех сразу: бабушек, дедушек, детей…

Усложняет ситуацию и то, что может прийти один член семьи, а приносит документы за всех сразу: бабушек, дедушек, детей… Это такая скрытая бомба. Как бы в очереди перед тобой фактически один человек, а по времени - как будто все пять. Такого, по правилам, тоже не должно быть. Не должны были и просить принести ксерокопии моего паспорта и кода - но попросили. Сообщили, уже когда я пришла на место.

Еще одна проблема оформления - долгие ожидания СМСки на телефон клиента. Когда бабушка оформляет деда заочно, а тот остался дома и не слышит сигнал СМС, “потому что дед глухой уже”, тогда и вся очередь ждет, пока кому-то все таки удастся с ним связаться. Или - переполненная память телефона, отчего не приходит СМС, или бабушка забыла дома очки и не видит не только код в СМС, а не в силах прочитать уже готовый бланк декларации для проверки своих данных перед финальной распечаткой.



Олекса Ярославцев

Так получилось, что я сейчас живу вместе с семьей в нежилом фонде - то есть, в отеле. Не по своей прописке и не по прописке жены. У нас двое детей. Когда родился младший ребенок, к нам по правилам должен был прийти с визитом врач-педиатр из поликлиники, которая расположена ближе всего к месту нашего проживания. В поликлинике сказали, мол, нет, мы туда не пойдем. С этого все и началось.

Я подождал около месяца, пришел туда, но со мной не захотел беседовать заместитель заведующего. Я не вступал в конфликты, просто сказал, что мы пообщаемся позже, и ушел. Связался с Уполномоченным по правам человека, с представителями районного совета - это был Святошинский район города Киева. Через какое-то время из поликлиники мне перезвонили сами - предложили прийти, встретили в дверях с распростертыми объятиями.

Олекса Ярославцев еще до появления деклараций пользовался онлайн-записью через систему Helsi.me. Фото: Наталья Кравчук

Полгода мы ходили в эту поликлинику, но это еще было до появления деклараций. Я регистрировался через систему Helsi.me - электронная запись к терапевту на определенное время через специальный сайт. Просто выбираешь врача, смотришь на календарике дни приема и свободное время, записываешь себя или кого-то из членов семьи и приходишь.

Но где-то с месяц назад наша врач-педиатр спросила, не хотим ли мы уже выбрать семейного врача и оформить декларацию. Я еще выбирал: дело в том, что наша педиатр в возрасте 85-ти лет, она иногда забывает, куда только что положила нужную бумажку, и у меня возникали сомнения насчет нее, стоит ли выбирать ее в качестве своего врача.

Наша педиатр в возрасте 85-ти лет, она иногда забывает, куда только что положила нужную бумажку

С помощью все того же Helsi.me нашел молодого парня - ему еще нет тридцати лет, он семейный врач. Зарегистрировался, сходил к нему на прием сам, познакомился с ним, убедился, что он толковый и вежливый. Он мне понравился тем, что задает грамотные вопросы, все делает без пафоса, не пытается унизить тебя - некоторые врачи пытаются унизить пациентов, чтобы тем казалось, что они здесь кому-то что-то должны. В общем, я сообщил, что хочу заключить с ним договор как с семейным врачом.

В нашей поликлинике обслуживаются и взрослые, и дети, поэтому нужно отстоять две очереди для регистрации - одну, чтобы зарегистрировать себя и жену, вторую, чтобы внести в базу наших двоих детей. Это две разные базы, потому и две очереди. Все заняло минут сорок без очереди, но я приходил к вечеру - утром же была очередь. У моей жены паспорт нового образца - id-карта, потому они сперва не знали, куда вводить эти данные, но потом разобрались.

Плюс семейного врача в том, что ты выбираешь его “до глубокой старости” - надолго. Минус - в том, что на детей и взрослых работают две разные базы, но, я думаю, с этим разберутся.

Как выбрать семейного врача и подписать с ним договор. Инструкция

С 1 июля этого года в Украине заработает новая модель обслуживания в государственных медучреждениях Первый шаг - это, собственно, выбор медика, которому вы доверите свое здоровье. Нововведение заключается в том, что вам больше не нужно привязываться к участковому - вы можете выбрать любого врача в любой поликлинике независимо от того, где прописаны. Это позволит вам наблюдаться у того, кому вы действительно доверяете.

Проверьте, есть ли поликлиника, в которой работает выбранный вами врач, в электронной системе. Это можно сделать здесь. На дверях медучреждения должна висеть синяя треугольная наклейка с надписью: “Тут можно выбрать своего врача”. Помните, что врач может отказать вам только в двух случаях: если у него уже слишком много пациентов и если учреждение пока не подключено к единой электронной системе.

Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и свидетельство о рождении для детей, которым еще нет 14-ти лет. Не забудьте захватить с собой мобильный телефон.

Со всем этим вы приходите в регистратуру выбранной поликлиники, просите зарегистрироваться и подписать декларацию. Узнайте, кто является уполномоченным по этому делу лицом - это может быть медсестра, врач, работник регистратуры.

Уполномоченное лицо регистрирует вас в электронной системе. В качестве подтверждения вам на мобильный телефон придет СМС с кодом, который нужно сообщить тому, кто вас регистрирует.

После регистрации в системе вам распечатают документ - декларацию, где уже будут ваши данные. Внимательно перечитайте их и проверьте, все ли правильно. Если заметили ошибку - попросите сотрудника поликлиники ее исправить и напечатать декларацию заново.

Готовый документ должны выдать вам на подпись в двух экземплярах - вы подписываете оба, один оставляете себе, а второй отдаете сотрудникам поликлиники. Они заверяют декларацию электронной подписью, тем самым подтверждая, что вы уже есть в базе.

Согласно законодательству, заключение договора с семейным врачом позволит вам уже с 1 июля бесплатно пользоваться целым спектром услуг: делать прививки вовремя, по специальному календарю, диагностика и лечение самых распространенных заболеваний, отравлений и патологических состояний, наблюдение за здоровыми детьми, ведение беременности с возможностью перенаправить пациентку к акушеру-гинекологу по необходимости, консультационная помощь по ряду вопросов и многое другое.

Кроме того, теперь ваш семейный врач сможет принимать решения о том, стоит ли выезжать на дом, или же вопрос можно решить другими способами. Например, пригласить пациента в амбулаторию или дать консультации в телефонном режиме.

Внедрение такой системы в совокупности с электронной очередью должно решить самые распространенные проблемы современной государственной медицины в Украине: коррупцию и бюрократию. Каждый пользователь системы будет знать своего врача и избавиться от необходимости менять специалиста после переезда, например, в другой район города.

Электронная запись должна избавить пациентов от длительного ожидания в очереди, а новая единая база медучреждений - от коррупции. Теперь финансирование будет распределяться по-другому: раньше государство выделяло средства конкретно на каждое медучреждение, теперь, согласно новому законодательству, финансироваться будет каждый пациент отдельно. То есть, чем больше пациентов показывает база в поликлинике, тем больше денег на нее выделят.