06 июня 2018, среда

Две недели вместо десяти минут. Три истории о том, как украинцы регистрировались у семейного врача

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Марина Калинина из Киева вместо десяти минут потратила на оформление декларации две недели
Наталья Кравчук

Марина Калинина из Киева вместо десяти минут потратила на оформление декларации две недели

Трое украинцев рассказывают НВ, действительно ли зарегистрироваться у семейного врача так просто, какие “скрытые бомбы” могут ожидать вас в процессе, и с какими нарушениями процедуры они столкнулись

 В Министерстве здравоохранения украинцев призывают поскорее выбирать себе семейного врача и переходить на новую модель обслуживания в государственных поликлиниках. Сделать это желательно до 1 июля - именно с этого дня система заработает на полную.

Согласно инструкции, процедура регистрации должна быть максимально простой и занимать минимум времени: выбрать врача, прийти в регистратуру, заполнить декларацию, подтвердить регистрацию кодом в смс, забрать свой экземпляр документа. Предполагается, что все это - без ожидания в очередях и без необходимости нести кучу ксерокопий и справок. Однако раз на раз не приходится - в то время, когда одним действительно удается зарегистрироваться за полчаса, другие вынуждены ходить в поликлинику по несколько раз. 

 

Марина Калинина

 Я очень ждала эту реформу, несмотря на некоторый скептицизм. В первую очередь, была острая необходимость поменять участкового врача. Звонила в поликлинику с ноября прошлого года. Со второго апреля штурмовала свою амбулаторию по этой теме.

Живу в новом густонаселенном микрорайоне на Позняках. Нас здесь примерно 50 тыс. человек на три амбулатории, которые расположились примерно на 150-200  квадратах в здании гимназии Международных отношений, что по улице Мишуги, 5.

Марина Калинина подавала три жалобы на работу поликлиники. Фото: Наталья Кравчук

 

Предполагала, что все займет десять минут, но на самом деле, весь процесс занял около недели. В одном помещении расположены три амбулатории и только один оператор - женщина в возрасте, которой тяжело работать с компьютером. И это не ее проблема, на самом деле, ведь она - лишь сотрудник регистратуры. Пенсионеры занимали очередь с 7-8 утра.

Пропускная способность - 3-4 человека в час, потому что приходит мама с детьми и с пятью паспортами членов семьи. Либо база висит, либо человеку вводить данные тяжело.

Так я ходила где-то с неделю. Но я работаю, и проводить целый день в очереди не могу. Очень тяжело пройти процедуру, когда тебе нужно на работу. На шестой или седьмой день я просто не выдержала и в телефонном режиме подала три жалобы: на горячую линию Минздрава, киевского городского управления здравоохранения и районного отдела здравоохранения. Звонила уже как журналист.

Хорошие доктора разлетаются, как пирожки

 

Через пару дней меня пригласили в районную поликлинику, так как, оказывается, можно заключить договор в любой из поликлиник по всему району. Там за 10 минут зарегистрировали меня и семью. Но здесь возникла другая проблема. К врачам, у который низкий уровень профессионализма, [по записи] людей нет. А хорошие доктора разлетаются, как пирожки. Я выбрала троих врачей и решила записаться к кому-то из них. Но все они отказали мне под предлогом, что моя улица далеко от их поликлиники, и если я раз в полгода вызову их на высокую температуру, то они ко мне не поедут.  Я оставила три жалобы. После недели нервов мне все-таки удалось заключить договор с врачом из медучреждения, которое прилегает к моему дому.

Я отношусь к медреформе критично, потому что для ее внедрения совсем не подготовили медицину. Три амбулатории в одном маленьком помещении - это перебор. Несколько амбулаторий Дарницкого района уже лет восемь скитаются по углам в ожидании того, когда же на ул. Бориса Гмыри, 8 начнется строительство нового, удобного для них здания. Я не хочу, чтобы государство платило за меня 400 грн людям, которые оказывают некачественные медуслуги. Медики злые на министерство, а негатив срывают на пациентах.

А за эту неделю без врача я успела переболеть ларингитом, самой себе назначить антибиотики и выздороветь.


Анастасия Кристель Домани 

Наверное, я - одна из первых трансгендерных женщин в Украине, которые заключили такой договор.

В очереди стояла, как женщина, а потом, когда дала паспорт - такое удивление было. Мол, вы для кого оформляете? Но потом все было нормально, мне попалась очень лояльная к этому делу сотрудница поликлиники, с френдли-отношением.

Я оформлялась в поликлинике Соломенского района. Пришлось приходить дважды, потому что в первый день зависла система на компьютере. Еще оказывается, что не все женщины - сотрудницы регистратуры - умеют работать с компьютером в принципе, ну или они не знали, что вообще делать, если вдруг все зависло.

Анастасия Кристель Домани - трансгендерная женщина. Фото: Игорь Радченко

 

Процедура эта выглядит довольно коварно: заходишь - вроде бы людей немного, но потом начинается, кто-то тут не стоял, а кто-то отошел, ну и так далее. Прождала в очереди полтора часа, а потом две бабули влезли перед самым носом - как выяснилось, без записи. Мне, “как молодой”, пришлось их пропустить, хотя это неправильно.

Все это происходит в таком общем коридоре, в специальном зале, то есть, когда приходит твоя очередь, тебя спрашивают здесь же, а не просят зайти в кабинет. Получается, что вся очередь слышит твои персональные данные, все, что ты озвучиваешь. Как выяснилось, так не должно быть - медики обязаны гарантировать медицинскую тайну и не должны разглашать приватные данные при посторонних.

Может прийти один член семьи, а приносит документы за всех сразу: бабушек, дедушек, детей… 

 

Усложняет ситуацию и то, что может прийти один член семьи, а приносит документы за всех сразу: бабушек, дедушек, детей… Это такая скрытая бомба. Как бы в очереди перед тобой фактически один человек, а по времени - как будто все пять. Такого, по правилам, тоже не должно быть. Не должны были и просить принести ксерокопии моего паспорта и кода - но попросили. Сообщили, уже когда я пришла на место.

Еще одна проблема оформления - долгие ожидания СМСки на телефон клиента. Когда бабушка оформляет деда заочно, а тот остался дома и не слышит сигнал СМС, “потому что дед глухой уже”, тогда и вся очередь ждет, пока кому-то все таки удастся с ним связаться. Или - переполненная память телефона, отчего не приходит СМС, или бабушка забыла дома очки и не видит не только код в СМС, а не в силах прочитать уже готовый бланк декларации для проверки своих данных перед финальной распечаткой.


Олекса Ярославцев 

Так получилось, что я сейчас живу вместе с семьей в нежилом фонде - то есть, в отеле. Не по своей прописке и не по прописке жены. У нас двое детей. Когда родился младший ребенок, к нам по правилам должен был прийти с визитом врач-педиатр из поликлиники, которая расположена ближе всего к месту нашего проживания. В поликлинике сказали, мол, нет, мы туда не пойдем. С этого все и началось.

Я подождал около месяца, пришел туда, но со мной не захотел беседовать заместитель заведующего. Я не вступал в конфликты, просто сказал, что мы пообщаемся позже, и ушел. Связался с Уполномоченным по правам человека, с представителями районного совета - это был Святошинский район города Киева. Через какое-то время из поликлиники  мне перезвонили сами - предложили прийти, встретили в дверях с распростертыми объятиями.

Олекса Ярославцев еще до появления деклараций пользовался онлайн-записью через систему Helsi.me. Фото: Наталья Кравчук

 

Полгода мы ходили в эту поликлинику, но это еще было до появления деклараций. Я регистрировался через систему Helsi.me - электронная запись к терапевту на определенное время через специальный сайт. Просто выбираешь врача, смотришь на календарике дни приема и свободное время, записываешь себя или кого-то из членов семьи и приходишь.

Но где-то с месяц назад наша врач-педиатр спросила, не хотим ли мы уже выбрать семейного врача и оформить декларацию. Я еще выбирал: дело в том, что наша педиатр в возрасте 85-ти лет, она иногда забывает, куда только что положила нужную бумажку, и у меня возникали сомнения насчет нее, стоит ли выбирать ее в качестве своего врача.

Наша педиатр в возрасте 85-ти лет, она иногда забывает, куда только что положила нужную бумажку

 

С помощью все того же Helsi.me нашел молодого парня - ему еще нет тридцати лет, он семейный врач. Зарегистрировался, сходил к нему на прием сам, познакомился с ним, убедился, что он толковый и вежливый. Он мне понравился тем, что задает грамотные вопросы, все делает без пафоса, не пытается унизить тебя - некоторые врачи пытаются унизить пациентов, чтобы тем казалось, что они здесь кому-то что-то должны. В общем, я сообщил, что хочу заключить с ним договор как с семейным врачом.

В нашей поликлинике обслуживаются и взрослые, и дети, поэтому нужно отстоять две очереди для регистрации - одну, чтобы зарегистрировать себя и жену, вторую, чтобы внести в базу наших двоих детей. Это две разные базы, потому и две очереди. Все заняло минут сорок без очереди, но я приходил к вечеру - утром же была очередь. У моей жены паспорт нового образца - id-карта, потому они сперва не знали, куда вводить эти данные, но потом разобрались.

Плюс семейного врача в том, что ты выбираешь его “до глубокой старости” - надолго. Минус - в том, что на детей и взрослых работают две разные базы, но, я думаю, с этим разберутся.  

 

Как выбрать семейного врача и подписать с ним договор. Инструкция

 

С 1 июля этого года в Украине заработает новая модель обслуживания в государственных медучреждениях Первый шаг - это, собственно, выбор медика, которому вы доверите свое здоровье. Нововведение заключается в том, что вам больше не нужно привязываться к участковому - вы можете выбрать любого врача в любой поликлинике независимо от того, где прописаны. Это позволит вам наблюдаться у того, кому вы действительно доверяете.

 

Проверьте, есть ли поликлиника, в которой работает выбранный вами врач, в электронной системе. Это можно сделать здесь. На дверях медучреждения должна висеть синяя треугольная наклейка с надписью: “Тут можно выбрать своего врача”. Помните, что врач может отказать вам только в двух случаях: если у него уже слишком много пациентов и если учреждение пока не подключено к единой электронной системе.

Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и свидетельство о рождении для детей, которым еще нет 14-ти лет. Не забудьте захватить с собой мобильный телефон.

Со всем этим вы приходите в регистратуру выбранной поликлиники, просите зарегистрироваться и подписать декларацию. Узнайте, кто является уполномоченным по этому делу лицом - это может быть медсестра, врач, работник регистратуры.
Уполномоченное лицо регистрирует вас в электронной системе. В качестве подтверждения вам на мобильный телефон придет СМС с кодом, который нужно сообщить тому, кто вас регистрирует.

После регистрации в системе вам распечатают документ - декларацию, где уже будут ваши данные. Внимательно перечитайте их и проверьте, все ли правильно. Если заметили ошибку - попросите сотрудника поликлиники ее исправить и напечатать декларацию заново.

Готовый документ должны выдать вам на подпись в двух экземплярах - вы подписываете оба, один оставляете себе, а второй отдаете сотрудникам поликлиники. Они заверяют декларацию электронной подписью, тем самым подтверждая, что вы уже есть в базе. 

Согласно законодательству, заключение договора с семейным врачом позволит вам уже с 1 июля бесплатно пользоваться целым спектром услуг: делать прививки вовремя, по специальному календарю, диагностика и лечение самых распространенных заболеваний, отравлений и патологических состояний, наблюдение за здоровыми детьми, ведение беременности с возможностью перенаправить пациентку к акушеру-гинекологу по необходимости, консультационная помощь по ряду вопросов и многое другое.

Кроме того, теперь ваш семейный врач сможет принимать решения о том, стоит ли выезжать на дом, или же вопрос можно решить другими способами. Например, пригласить пациента в амбулаторию или дать консультации в телефонном режиме.

Внедрение такой системы в совокупности с электронной очередью должно решить самые распространенные проблемы современной государственной медицины в Украине: коррупцию и бюрократию. Каждый пользователь системы будет знать своего врача и избавиться от необходимости менять специалиста после переезда, например, в другой район города.

Электронная запись должна избавить пациентов от длительного ожидания в очереди, а новая единая база медучреждений - от коррупции. Теперь финансирование будет распределяться по-другому: раньше государство выделяло средства конкретно на каждое медучреждение, теперь, согласно новому законодательству, финансироваться будет каждый пациент отдельно. То есть, чем больше пациентов показывает база в поликлинике, тем больше денег на нее выделят.

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