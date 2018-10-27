Рейтинг самых демократичных местных советов Украины

Эксперты Украинского независимого центра политических исследований, в рамках проекта USAID «Граждане в действии» провели исследование на предмет демократичности процедур местных советов.

Об этом сообщает Справочник общественного активиста.

Основным критерием было определение возможности жителей влиять на процесс принятия решений. Эксперты проанализировали более 300 решений местных советов, и отметили, что в 70 них в течение последних 2 лет вносились позитивные изменения, которые расширяют возможности жителей влиять на процессы управления городом.

Лидерами демократичности в 2018 году стали:

1. Черновцы - 90%.

2. Киев - 76%.

3. Хмельницкий - 75%.

4. Львов - 70%.

5. Краматорск - 66%.

Наименее демократичними оказались Харьков (38%) и Житомир (29%).

Общее среднее качество местной демократии в 2018 году в областных центрах - 55%.

Эксперты отметили, что в течение последних двух лет значительное количество городских советов расширило границы самоуправления жителей. Улучшение ситуации достигнуто за счет запуска в городах новых инструментов местной демократии - бюджетов участия и электронных петиций.

В итоге: 21 город запустил бюджет участия, и еще 15 - петиции. Только 4 города запустило местные инициативы, и 3 - общественные слушания.

Также зафиксирован общий тренд на повышение прозрачности и подотчетности местного самоуправления общине: улучшились положения об отчетности городского головы и депутатов (7 городов), положения о депутатских комиссих (5 городов), а также регламент городского совета (7 городов).