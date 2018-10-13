Дорога дальняя, казенный дом. Четыре истории украинцев, которые обращались к гадалкам

Крымско-татарский активист, редактор, артистка фрик-кабаре и журналист рассказывают о своих визитах к гадалкам.

Иногда желание узнать, как сложится жизнь, приводит людей к “специалистам”, которые предсказывают будущее. Это могут быть гадалки или экстрасенсы, ведьмы с картами Таро или астрологи, которые знают все о том самом ретроградном Меркурии и не только.

НВ записало четыре истории от украинцев, которые по разным причинам хотели узнать свое будущее. Они рассказывают, почему обратились к гадалкам и что из этого вышло.



Эдем Османов, бизнесмен, крымскотатарский активист



Произошло это лет пять назад. Тогда у меня был сложный момент в жизни. Мне рассказывали, что есть толковая гадалка в [крымском] поселке Черноморское, вот и обратился. Помню, что звали ее Наталья.

Особо ничего не помню. Но одно запомнил: она говорила про казенный дом, негативно так. Гадание я записал на телефон.

Фото: qha.com.ua

Потом произошли события 2014 года [аннексия Крыма Россией]. Я участвовал в митинге 3 мая на административной границе возле города Армянск. Тогда была встреча крымских татар с Мустафой Джемилевым. Впоследствии этот инцидент стал известен как “дело 3 мая”.

Там произошел инцидент с бойцами [тогда еще существовавшего спецподразделения] Беркута. Это все заснял российский телеканал НТВ.

Через десять месяцев меня приехали “брать” бывшие “беркута” [Осмаева задержали 19 января 2015-го]. Провел два дня в изоляторе временного содержания и еще 36 суток в СИЗО Симферополя [обвинялся в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов, вместе с Осмаевым тогда задержали еще несколько человек - крымскотатарских активистов].

После мне впаяли год условно по уголовной статье и еще год исправительного срока. После повторной прослушки записи с гаданием наконец понял, о чем была речь и сумел растолковать это.

Евгений Гапич, журналист

Моя теща очень суеверная, и раньше они вместе с моей женой часто наведывались к гадалкам. В тот раз жена попросила отвезти ее ряом с Надворной [город на Франковщине], где жила гадалка – это 40 км от Коломыи где живем мы. А тогда настояла, чтобы и я посетил ту гадалку.

Этот визит был в апреле 2014-го, перед моей первой поездкой на восток [зону боевых действий на Донбассе].

Фото: Евгений Гапич via facebook

Гадала она, гадала и потом говорит мне, что не может пробиться к моей душе. Мол, сильный щит стоит, вера у меня крепкая. Я ей говорю, что в Бога верю, а не в религию, и тем более – не в гадалок.

Жена же рассказывала, что эта гадалка действительно что-то видит, что ранее она предсказала смерть отца, даже сказала, когда это случится.

Поэтому, я поехал на Восток вместе со своим братом Геннадием. Там попал в плен. [Гапич исчез 22 апреля. Уже через три дня, 25 апреля, вернулся домой. У него и брата отобрали технику, обоих избили].

По возвращении спросил у своей жены, почему ее гадалка, если она действительно что-то умеет, не сообщила мне об опасности? Допустим, я "непробиваемый", но она могла "увидеть" это, когда гадала моей жене. Жена на то лишь промолчала. После этого – никаких визитов к гадалкам.



Анна Никитина, артистка фрик-кабаре Dakh Daughters



В свои 16 я сильно влюбилась. Ему было 23 и он жил в Киеве, а я доучивалась в школе в Прилуках [город в Черниговской области]. Мне было тревожно от того, что мы с ним так далеко друг от друга. И тут старшая сестра моей новой одноклассницы предложила погадать на картах Таро. Я, конечно, согласилась - тогда увлекалась всем мистическим. Но совершенно проигнорировала предупреждения о том, что она действительно хорошая ведьма и то, что скажут карты, будет правдой.

Фото: Анна Никитина via facebook

Она разложила колоду, из которой мне стало известно, что с молодым человеком мы скоро расстанемся и у него уже есть другая девушка. И вообще сказали, что он сопьется и “потеряется”. Своего мужа, от которого у меня будет ребенок, я встречу только лет в тридцать и он будет намного старше меня. Также карты рассказали, что у меня будет двое детей: мальчик и девочка.

Потом девушка спросила, хочу ли я продолжить, но полученной информации мне было уже предостаточно. Я попросила ее не продолжать, а для себя приняла решение никогда-никогда в жизни больше не гадать ни в каком виде.

По итогам: с молодым человеком мы действительно вскоре расстались, он женился на другой девушке, но скоро развелся. Недавно списывалась с ним, просто чтобы узнать жив ли он. Дела у него, мягко говоря, не очень, он пьет.

Я действительно вышла замуж в 29. Моему бывшему мужу было на тот момент 50 лет. В 30 я уже стала мамой сына. Сейчас много разговоров о том, что у меня будет второй ребенок - девочка. Об этом говорят видящие люди, которые встречаются на моем пути. Я не прошу их, они как-то сами рассказывают. Например, моя подруга ходит к одной видящей женщине, и та мне передала.

Вообще, думаю, что такое понятие как “судьба” свойственно людям, которые не хотят полагаться на себя. Ну и у каждого бывают моменты уязвимости, и в этот момент другие легко могут что-то внушить. Но если ты решишь менять себя - всё получится. А ответственность за твою жизнь - только на тебе.



Алена Гусева, журналист и редактор



Первый осознанный раз я пошла к гадалке по рекомендации родственников из-за не очень светлого периода в жизни. Конечно, хотелось узнать "дедлайн" и все такое. Как ни странно, это был первый и единственный раз, когда сбылось абсолютно все: и рабочая, и личная история вплоть до шести лет наперед.

Фото: Алена Гусева via facebook



Если первое - про работу - я считаю просто совпадением, то по личным моментам с несколькими историями все сбылось в точности до времени. Сбылись ключевые моменты и мелкие детали, ну и до сих пор сбываются. Мне предсказали три смены места работы и две истории отношений. Было даже попадание в точку насчет того, почему я уйду из этих отношений или закончу их.

К этой женщине я еще ходила несколько раз. Позже некоторые люди передавали мне какие то "точные сведения" о моей жизни, рассказанные кем-то из гадалок по моим фотографиям, через молитву и все такое - из этого не сбылось ничего. Более того, знать что-либо "нагаданное" только мешало при принятии решений.

Со временем я поняла, что большинство гадалок - умелые психоаналитики и даже если у них есть какой-то "дар", то его использование мешает человеку самому отвечать за свою судьбу и свои действия в жизни.