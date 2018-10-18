Мы должны стать крепким орехом. Коболев рассказал, как выиграть войну с Россией

Сегодня на лекции «Экономика-2020» в рамках цикла «Украина-2020» Андрей Коболев, главный исполнительный директор НАК Нафтогаз объяснил, что единственный способ для страны сделать экономический рывок - это создать эффективный рынок капитала.

«Не став сильной экономикой, мы проиграем войну с Россией. У нас нет как выиграть военным путем, но мы можем доказать, что мы слишком твердый орех», - отметил Коболев.

«Здесь не надо создавать украинский велосипед - можно взять европейский кодекс, регулирующий отношения между всеми игроками рынка. То есть заняться определенным импортом - импортом права», - объясняет Коболев.

Исполнительный директор НАК Нафтогаз считает, что благодаря соглашению об ассоциации с ЕС у нас есть все необходимые для этого инструменты. По мнению Коболева, "импортировать" следует также независимые профессиональные институты, в частности суды. «Наша статистика плохая - почти в каждом деле мы приходим в Верховный суд. Ибо все другие проигрываем с лету. В Верховном суде все более-менее нормально. Если хотим иметь кардинальные изменения - нужно импортировать часть институтов, которым сможем доверять».