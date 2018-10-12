Доллар по 8 или 50. От чего зависит судьба украинского кошелька

18 октября в Киеве состоится лекция НВ под названием "Экономика 2020"

18 октября в Киеве состоится вторая лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну". 2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. Новый курс или старые реформы? Что будет с экономикой страны после президентских и парламентских выборов?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз экс-вице-премьер Украины, бывший министр финансов Виктор Пинзеник, главный исполнительный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев и бывший министр экономики Украины Павло Шеремета.

Приватизация или откаты. Доллар по 8 или 50. Рост или дефолт. От чего будет зависеть судьба украинского кошелька? Какую страну предлагают нам кандидаты в президенты? Сможет ли украинская экономика выстоять перед глобальными финансовыми вызовами? Как готовиться к 2020 году каждому украинцу?

Всего в рамках цикла состоится четыре лекции, на которых выступят 16 спикеров. О том, как прошла первая лекция Страна 2020, читайте здесь.

Как попасть на лекцию Экономика 2020? Узнайте здесь.