12 октября 2018, пятница

Доллар по 8 или 50. От чего зависит судьба украинского кошелька

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Доллар по 8 или 50. От чего зависит судьба украинского кошелька

18 октября в Киеве состоится лекция НВ под названием "Экономика 2020"

18 октября в Киеве состоится вторая лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну". 2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. Новый курс или старые реформы? Что будет с экономикой страны после президентских и парламентских выборов?  

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз экс-вице-премьер Украины, бывший министр финансов Виктор Пинзеник, главный исполнительный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев и бывший министр экономики Украины Павло Шеремета.

Приватизация или откаты. Доллар по 8 или 50. Рост или дефолт. От чего будет зависеть судьба украинского кошелька? Какую страну предлагают нам кандидаты в президенты? Сможет ли украинская экономика выстоять перед глобальными финансовыми вызовами? Как готовиться к 2020 году каждому украинцу?

Всего в рамках цикла состоится четыре лекции, на которых выступят 16 спикеров. О том, как прошла первая лекция Страна 2020, читайте здесь.

Как попасть на лекцию Экономика 2020? Узнайте здесь.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

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