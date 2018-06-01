Доктор, у меня "это". Кто такие сексоголики и как живется людям, которые постоянно хотят секса

Как отличить нимфоманию от природного сексуального желания и нужно ли от этого лечиться

Постоянные мысли о сексе, активный поиск новых партнеров, безудержные фантазии и желания самоудовлетворяться снова и снова - не являются ли эти симптомы признакам сексуальной зависимости?

НВ собрало четыре истории от украинцев, рассказывающих о сексоголизме. Считают ли себя зависимыми от секса, где проходит граница между здоровым желанием и болезненной навязчивой идеей и как это - встречаться с сексоголиком.



Ольга *, Киев

Впервые я заметила, что некоторые "функции" в моем теле слишком "горячие", в 16 лет. До сих пор помню тот день, учебник, по которому я готовилась к поступлению в универ, и свою заметку, которую я сделала на последней странице о моем тогдашнем состоянии - состоянии острого "голода". А все потому, что я начала общаться с парнем, который был старше меня. И тут у меня и разгорелся огонь. "Я хочу это!» - пульсировало в моей голове и не давало готовиться к поступлению. В то лето, кстати, я так и не поступила, но, видимо, по другим причинам.

Но все уходит корнями глубже. Первое воспоминание детства - любовь. Мальчик Богдан из нашей детсадовской группы. И длились мои чувства где-то больше года.

Еще одна зарисовка из детства: я стояла в группе возле мальчика, которого звали Русланом. У него были очень хорошие светлые шелковистые волосы - как сейчас помню. Мне захотелось его погладить, ведь это так круто - когда тебя гладят по голове! И я не стала себя сдерживать. Но у мальчика ощущения были другими: "Почему ты меня гладишь? Я тебе что - собака?". Воспитательницы еще долго над этим смеялись, а я получила первый урок на тему личного телесного пространства.

Когда я была замужем, мне хватало [заниматься сексом] дважды в неделю. Но я была очень голодная на прикосновения, объятия, массаж, поцелуи. Когда брак закончился - наступила "острая фаза". Секс с бывшим мужем не исчез в один день, его количество уменьшалась постепенно, поэтому уже тогда мне это не приносило утоления желаний - я, наоборот, становилась только более голодной.

Потом я влюбилась в парня, с которым быть на самом деле не хотела. Но животное влечение просто разрывало меня изнутри. И его тоже - мы друг друга "зеркалили". Также пробовала искать что-то типа секса без обязательств. Но для меня это не работает. Моя психика очень хитрая и мудрая, ей любовь на всю жизнь подавай.

Я хотела бы "помахать рукой" всем, кто был бы рад более «холодным» и меньше зависеть от сексуальных отношений. Если сексуальная энергия не дает нормально существовать и это уже задолбало в конец, и, если удовлетворить инстинкт естественным способом в данный момент жизни не получается - помогут антидепрессанты и транквилизаторы в качестве "скорой помощи". Без них я, например, не путешествую, потому что в путешествии чувствую себя более одинокой, и, соответственно, более "голодной". Физические нагрузки также позволяют облегчить состояние, но не решают проблемы целиком.

Однако с антидепрессантами следует обращаться осторожно - как правило, их выписывает врач-психиатр, они продаются по рецепту. Самолечение может навредить. Хотя, вообще, я пока больше не встречала никого среди знакомых, кто в подобной ситуации захотел бы с помощью таблетки сознательно уменьшить сексуальное влечение, избавиться от навязчивых мыслей.

Поэтому тот единственный врач, к которому я решилась обратиться за помощью, среди прочего, пошутил, мол, каждому бы такую ​​горячую женщину. Но мне было не смешно.



Ирина *, Киев

Я не считаю себя настоящим сексоголиком, однако выяснила, что имею сильную потребность в сексе, и, возможно, просто немного больше, чем другие.

Мне уже за тридцать, но за все это время у меня не было партнера, который бы сравнялся со мной в плане либидо. Это всегда был какой-то перекос, когда мне хочется, а партнеру - нет.

Мне нужно [иметь секс] пару раз в день. В принципе, и раза в день будет достаточно. Большинство людей обычно нуждаются в этом лишь пару раз в неделю. Мой же нынешний парень хочет меня еще меньше.

Поэтому сейчас в отношениях парень просит меня найти себе любовника и цитирует еврейский анекдот на тему, что надо себе выбирать красивую женщину, чтобы потом другие помогали справиться. И очень рад, что выбрал хорошую. У него, кроме меня, также есть еще одна девушка. Все обо всем знают, это открытые отношения. Ну и он, в свою очередь, тоже никого ни в чем не ограничивает.

Как по мне, то здоровое желание секса отличается от зависимости тем, что зависимость влияет на качество жизни в сторону ухудшения.

Я, хоть и думаю о сексе почти постоянно, отдаю себе отчет и нормально с этим функционирую.



Алексей, Харьков

У меня был секс с сотнями девушек. Но - в мечтах. Меня всегда интересовали девушки, они занимали и продолжают занимать практически все мое сознание.

Как рассказывала мама, это было даже в детском саду: "Прихожу вечером тебя забирать, а ты собрал девочек и читаешь им книжки».

Далее - в том же духе: первая сильная любовь случилась со мной в 10 лет. Правда, это была любовь, потому что всяких "невест", как любят говорить родители, до того хватало, а вот та - она ​​до сих пор есть. Подглядывание за девочками в спортивных и пионерских лагерях. Игры с двоюродной сестрой лет так в 9-10, с разными выдумками, чтобы дала посмотреть себя, потрогать... Познание своего тела, ночные поллюции, ранний онанизм.

В нашей семье тема секса и вообще межполового общения всегда была табуированной, никто ничего не рассказывал, даже было ощущение негативнуой окраски всего, что касается секса. Видимо поэтому все, что я делал, казалось плохим, неправильным. Считал, что так делать плохо и за это накажут, если узнают.

Такое отношение в семье, а также что-то еще, чего я не помню, привели к тому, что с 11 лет я закрылся, начал комплексовать и перестал проявлять интерес к девушкам. Не полностью, конечно, но и совсем не так, как это происходит в моих мыслях. Конечно, был просмотр порно и на видеокассетах родителей, и с товарищем, потом мы хвастались об этом учителю физики. И, конечно же, много онанизма. А, главное - фантазий.

Ух, сколько же в мыслях всего было. Впрочем, до сих пор есть. Никогда не было такого, чтобы мне нравилась только одна девушка - это приводило к постоянным конфликтам. Многие другие ситуации только утверждали меня в мысли, что я неправильный, что это - плохо.

Для меня это навязчивое желание секса вылилось во что-то страшное. Когда мысли о близости занимают не менее 80% времени, но это не находит реализации в полной мере, страдают все сферы жизни. Поездка в транспорте, особенно, когда вокруг много студенток, приводит к разочарованию. На работу потом руки "не стоят". Поход на пляж - это просто пытка. Худшее время года в этом плане - лето.

Уже давно закопался в психологию, но для себя полноценного решения этого вопроса я пока так и не нашел.

Если партнерша для меня - просто "вау", то секс раз в день - это минимум. Это, конечно, если мы можем встречаться с ней каждый день. Но так можно надоесть друг другу очень быстро. Если видимся с девушкой реже, то неплохо будет [иметь секс с ней] три раза в день.

Сейчас у меня есть постоянная партнерша и с ней секс - несколько раз в неделю. Обычно, когда знакомство с девушкой только начинается, секс случается чаще. Ну, когда вы для друг друга еще новые и интересные.

Одноразового секса у меня толком и не было никогда. Сайты знакомств использую - с последними тремя партнершами я познакомился на Мамбе, других [сайтов] еще не пробовал.

В целом, я считаю, что именно зависимость - это когда человек испытывает отрицательные эмоции, если не получает желаемого, когда отсутствие приносит в жизнь деструктив, расстройства. Да, для людей нормально хотеть секса. Но это желание здоровое, когда оно побуждает к действию, направленному на его реализацию.



Марина *, Киев

Моя история - о том, как я имела опыт отношений с мужем-сексоголиком.

Мы познакомились через общих друзей. Я знала, что у него было большое количество партнерш. Сама же в то время находилась в открытых отношениях. Поэтому ничего не мешало иметь приятные для обеих нас встречи. Кроме того, основные моменты наших отношений мы проговорили.

Секса у нас было много. Ну очень много, я бы сказала. Трижды в день, ежедневно в течение двух месяцев точно. Сначала это не смущало - новый партнер, интерес к нему, все такое. Однако шел месяц, второй, и так я узнала, что он - сексоголик.

Казалось, что ничего особенного не произошло. Однако ко мне пришло понимание: для него секс - это механика. Он может заниматься этим даже без симпатии, после утомительного дня вообще в любой момент времени и в любом месте. Он пояснил, что у него эта потребность секса - на физиологическом и на психологическом уровне, а потому он не может контролировать это в себе длительное время.

Все разговоры крутились вокруг этого. Это и стало точкой невозврата. Я не претендовала на эксклюзивность, но эта зацикленность стала настолько неприятной и отталкивающей, что возникло одно-единственное желание: разорвать эти отношения. Что, собственно, и произошло.

После этого у меня вообще пропало желание заниматься сексом, после воспоминаний об этой механичности процессов. Для меня зависимость - это когда не видишь предела. Когда постоянно напоминаешь о сексе, когда говоришь о нем, вспоминаешь. Когда прибегаешь к этому снова и снова, независимо от возможностей и желания партнера или партнерши. Когда после третьего или четвертого раза уже не удается кончить, но все равно продолжаешь - снова и снова.



* По просьбе героев публикуем вымышленные имена