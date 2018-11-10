Днепропетровская полиция применила оружие против злоумышленников, один из них наехал на патрульного

Днепропетровская полиция применила оружие, чтобы остановить злоумышленников, которые оказывали сопротивление правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На неоднократные требования патрульных остановиться водитель не реагировал и продолжал ехать. Полицейские повредили оружием колеса, благодаря чему удалось остановить автомобиль, а беглецов задержать.

Во время преследования нарушители оказали сопротивление полицейским - водитель автомобиля совершил наезд на одного из патрульных. Еще один полицейский получил телесные повреждения при задержании беглецов.

Согласно оперативной информации, двое граждан Грузии в возрасте 32 и 42 лет прибыли на территорию Украины для ведения преступной деятельности. Мужчины могут быть причастны к серии имущественных преступлений - разбоев, грабежей и квартирных краж, совершенных на территории Днепропетровской области и других областей Украины.

Правоохранители доставили задержанных в отделение полиции. Им грозит уголовная ответственность за сопротивление работникам полиции, предусмотрена ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок)