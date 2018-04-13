Конец истории? Американский политолог Фрэнсис Фукуяма – о будущем Украины

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Профессор Стэнфордского университета примет участие в дискуссии о будущем Украины

Профессор Стэнфордского университета примет участие в дискуссии о будущем Украины

За Украиной следит весь мир. Страна переживает поворотный момент. Это самый трудный отрезок пути

26 апреля, в Киеве, Новое Время проведет открытую встречу с Фрэнсисом Фукуямой. Выдающийся американский философ, политолог, профессор Стэнфордского университета, автор нашумевшего бестселлера "Конец истории и последний человек" примет участие в дискуссии о будущем Украины.

Также спикерами встречи "Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой" выступят Майкл Макфолл – американский ученый-политолог, экс-посол США в России, автор книги "Незаконченная революция России: политические изменения от Горбачева до Путина" и Павло Шеремета – украинский экономист, экс-министр экономического развития и торговли Украины, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы.

За Украиной следит весь мир. Страна переживает поворотный момент. Это самый трудный отрезок пути. Уже видна цель, но препятствий еще много. Распад старой системы здесь – часть глобальной борьбы за демократию. И от успеха украинцев зависит не только Европа. Удастся ли пройти этот процесс до конца?

Как попасть на мероприятие? Читайте здесь.

Как проходили другие встречи с НВ?

Диалоги о будущем – цикл лекций известных экономистов, успешных бизнесменов, ученых и визионеров  

Принципы первых – лекции о лидерстве и правилах жизни самых успешных женщин Украины

Украина будущего – ученые, философы и экономисты – о перспективах развития страны

Правила бизнеса – украинские предприниматели и СЕО – о том, как стать первым в своем деле

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