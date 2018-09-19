Детские дома - страшный памятник Советскому Союзу. Отец 36-ти детей из Мариуполя рассказывает, почему усыновление - это очень важно

Геннадий Мохненко забирает в свою семью 33-го приемного ребенка. Кроме этого, у них с супругой - трое биологических детей.

Мохненко, пастор Церкви добрых перемен, основал в родном Мариуполе детский реабилитационный центр Пилигрим для беспризорных детей, ездит по миру с мотивирующими лекциями и проповедями, также инициировал велопробег Мир без сирот.

Велоэкшен завершился несколько недель назад: Мохненко и его приемные дети фактически совершили кругосветное путешествие на велосипедах, преодолев 27 тыс км в 17 странах.

“Горные хребты, сибирская тайга, шведские и норвежские ледяные ливни, жара Техаса - все это было в нашей истории. Мы провели сотни пресс-конференций в церквях, на площадях, на вокзалах, дали интервью десяткам медиа как в маленьких селах, так и в крупных городах”, - рассказывает Мохненко.

Цель этой затеи - своим примером показать, что каждый может взять в свою семью приемных детей и подарить им счастливую жизнь. Его примеру уже следуют люди в разных точках земного шара: присылают фотографии и истории о самых разных детях, которые нашли родителей.

В интервью НВ Мохненко рассказывает о том, насколько забюрократизирован процесс усыновления ребенка в Украине, рассуждает об интернатах и объясняет, как такие учреждения ломают своим воспитанникам жизни.

Каким бы прекрасным не был штат интерната, если у ребенка нет семейной модели в голове, у него мало шансов построить собственную счастливую семью в будущем



О сиротах в Украине



Сегодня в Украине порядка шести тысяч детей со статусом “сирота”. Помимо этого еще более 90 тыс - так называемые социальные сироты. То есть, это дети, которые живут в детдомах, но на самом деле у них есть родители.

Это огромная проблема, порожденная советским менталитетом. Некоторые думают, мол, мне трудно кормить ребенка, поэтому я помещу его в интернат, на выходные буду забирать домой или приду его проведать. При этом, на содержание таких детей огромные деньги тратит государство. Но вместо этого государство могло бы целенаправленно выплатить материальную помощь нуждающимся семьям, чтобы у них не было нужды отдавать своих детей в интернаты и детдома.



Об интернатах



Содержание детей в интернатах - очень дорогое удовольствие. Я посчитал, что на одного ребенка [в интернате] в Украине официально государство тратит порядка двух тысяч долларов в месяц. Я имею в виду совокупность затрат на условия и услуги, которые нужны для содержания этого ребенка. Например, содержание огромных зданий, которые при этом не полностью наполнены жильцами, или зарплаты штату сотрудников - но нередко этих самых сотрудников больше, чем требуется на самом деле, питание и так далее. Так мы выходим на огромные суммы - на бумаге, конечно же.

Мохненко оформляет документы на 33-го приемного ребенка в свою семью.

При этом, приемные родители в помощь от государства получают копейки. Дайте им 200, 300 долларов, чтобы люди могли полностью обеспечить приемных детей, одевать их, кормить, водить на секции, спортивные занятия, дать им хорошее высшее образование. Таким образом можно усилить мотивацию для взрослых, ну а в госбюджете сэкономятся деньги.

Каким бы прекрасным не был штат интерната, какие бы отличные не были там условия - если у ребенка нет семейной модели в голове, то у него очень мало шансов построить собственную успешную и счастливую семью в будущем. Он просто не знает, как это. Молодежь, которая выросла в интернате, может нарожать собственных детей, но не всегда понимает, что с ними делать и не способна обеспечить им счастливую жизнь - так их дети тоже становятся воспитанниками интернатов, это такой круг.

Дети, которые выросли внутри семьи, будут более подготовлены к взрослой жизни. Поэтому все должны расти в семьях.



О бюрократии

Да, процесс усыновления в Украине очень бюрократизирован. Это одно из самых больших преступлений современности и отдельная тема для серьезной национальной полемики. Есть тысячи детей, судьбы которых будут поломаны из-за того, что они не могут обрести семью из-за несовершенной системы. Моя знакомая семья усыновила ребенка с ВИЧ-статусом, но перед этим им пришлось столкнуться с целой кучей бумажной волокиты. Некоторым родителям придется ожидать разрешения на усыновление по несколько лет, пока длится весь этот процесс. Нельзя так издеваться над приемными родителями.

Усыновить ребенка - это сложное решение, и если люди таки пошли на это, им нужно всячески помогать. Вместо этого социальные службы делают все, чтобы эти родители почуствовали себя идиотами: намекают на то, что нужно занести денег, начинают манипулировать вопросами о том, какова настоящая цель - вплоть до подозрений в сексуальной эксплуатации детей. Если у детей осталась какая-то недвижимость [доставшаяся от биологических родителей после их смерти], то намекают на желание обогатиться. Эту сложную структуру нужно демонтировать.



О тенденциях

Несмотря на все это, количество людей, желающих усыновить ребенка в Украине, уверенно растет. Даже в условиях войны. Двадцать лет назад, когда я взял первого приемного ребенка в свою семью, у меня вообще не было знакомых, у кого тоже были бы приемные дети. Сегодня таких - сотни.

Это формирование некой культуры. Процесс идет. Но еще далеко до идеала. Я хотел бы, чтобы за приемными детьми были очереди, чтобы взрослые не боялись брать в свои семьи детей в ВИЧ, с синдромом Дауна, другими диагнозами, детей с инвалидностью.