Деньги на ветер? Что ждет украинский бизнес в 2020 году

1 ноября в Киеве состоится лекция НВ "Бизнес 2020"

1 ноября в Киеве состоится третья лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну". 2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. Что изменится при новой власти? О чем бизнесу стоит задуматься уже сейчас?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз собственник UBC Group, член совета директоров СУП Игорь Гуменный, бизнесмен, инвестор Борис Ложкин, совладелец фитнес-центра Аквариум и ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский и президент “Концерна Галнафтогаз” (сеть АЗС “ОККО”) Виталий Антонов.

Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Где черпать возможности для развития? Будут ли они в принципе? А что если инвестировать за пределами Украины? Стоит ли вкладывать деньги в новые направления? Или лучше выйти до 2020 года из бизнеса вообще?

Всего в рамках цикла состоится четыре лекции, на которых выступят 16 спикеров. О чем говорили спикеры на лекции Страна 2020 и Экономика 2020 читайте здесь и здесь.

Зарегистрироваться на встречу Бизнес 2020 можно по ссылке.