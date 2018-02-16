Дело Труханова. Журналисты Кристина Бердинских и Иван Яковина обсудят задержание мэра Одессы - анонс

Сможет ли мэр Одессы Геннадий Труханов избежать наказания? За что его задержало НАБУ и стоило ли суду отпускать его на поруки?

В пятницу, 16 февраля, в 14:00, обозреватель Иван Яковина и журналист Кристина Бердинских, которая недавно вернулась из поездки в Одессу, в прямом эфире поговорят о деле Труханова.

Эфир посвящен статье Труханова поймали, которая вышла в новом номере журнала Новое Время.

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Напомним, что Соломенский суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова. Сторона обвинения просила арестовать главу Одесского горсовета с возможностью выхода под залог в размере 50 млн грн. В итоге Труханова отпустили на поруки нардепа БПП Дмитрия Голубова. Одесских чиновников подозревают в хищении при покупке здания завода Краян, которое приобрели по значительно завышенной цене. Всего в деле восемь подозреваемых.

Под зданием суда проходили акции протеста, в результате которых правоохранитель получил огнестрельное ранение, еще три человека были травмированы.Из-за столкновений в отделение полиции доставили по меньшей мере 30 человек.

По данным СМИ, заместителя одесского градоначальника Павла Вугельмана суд также отпустил на поруки.