Что изменится в России и Украине. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма и экс-посол США Майкл Макфол – о будущем двух стран и всего мира

26 апреля в Киеве состоялась лекция НВ “Диалоги о будущем”, в рамках которой известный американский политолог, профессор Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма и экс-посол США в России Майкл Макфол обсудили перспективы развития Украины и мира

Фрэнсис Фукуяма уже много лет приезжает в Украину и объясняет это тем, что именно здесь расположен маяк надежды для многих других стран Европы и мира.

“Остальная часть региона следит за тем, как вы развиваетесь, и сможете ли осуществить переход к современному государству. И если вы потерпите поражение, это станет сокрушающим событием для всего региона”, – считает политолог.

По мнению Фукуямы, за последние годы Украина сумела провести немало важных реформ. “Но ваше самое большое достояние – это люди”, – отметил профессор.

Отвечая на вопрос модератора лекции, бывшего министра экономической торговли Павла Шереметы о том, как проводить реальные изменения в Украине, Фукуяма заметил: “Адаптируйте свои цели к реалистичному сценарию. Наш подход заключается в том, чтобы изучить успешные кейсы других стран, но не для того, чтобы просто импортировать конкретное решение в ваше государство. В большинстве случаев это не сработает. Идея в том, чтобы каждый, кто проводит изменения, был максимально интегрирован в систему в местном контексте, но при этом знал исторические прецеденты. Понимание интересов всех сторон помогает создавать коалиции стремящихся к трансформации”.

Фукуяма полагает, что одной из главных проблем, с которой сталкивается сейчас не только Украина, но и весь мир, является расцвет популизма. И тому есть три основные причины. Первая – экономическая. “Богатства, накапливаемые начиная с 1970-х, распределялись неравномерно и оказались сосредоточены в руках небольшого количества людей”, – отметил профессор. Вторая причина – политическая. По словам Фукуямы, многие демократии показали свою неэффективность в решении проблем. И третья причина – культура и идентичность. Природа глобализации и свойственное ей движение людей через границы многих расстроила, полагает Фукуяма. “Миграция – единственное, что заставляет людей голосовать за популистов”, – уверен американский политолог.

Кстати, ярчайшим популистом спикеры называют президента США Дональда Трампа. “Впрочем, он не стал бы президентом, не будь у него такой высокий уровень поддержки среди американцев, который есть у него и сейчас”, – заметил Фукуяма. Он уверен, что американцы разделены по линии ценностей и среди них есть многие, кому нравится президент РФ Владимир Путин. “Ведь он поддерживает религию, традиционную семью, противостоит либеральным европейским ценностям”.

Ценности российского лидера разделяет и Дональд Трамп. Так считает Майкл Макфол, занимавший во времена Барака Обамы пост посла США в России, куда из-за резких высказываний ему теперь въезд воспрещен. По словам Макфола, сегодня у США существует два вектора поведения в отношении РФ.

“Первый вектор – политика администрации президента, госдепа и министерств – хорошая и последовательная, – сказал Макфол. – Но есть Дональд Трамп, который не согласен с политикой собственной администрации. А когда президент не согласен с собственной администрацией, подобная шизофрения опасна”.

Майкл Макфол не берется предсказывать будущее американо-российских отношений, но с усмешкой заявляет: “Путин не будет у власти 100 лет”.

“Хотя, к сожалению, верю в то, что он там надолго. Поскольку у него нет стратегии выхода из власти, он не знает, что может быть после него. К тому же его окружение оказывает давление и хочет, чтобы он оставался”.

По наблюдениям посла, часть россиян поддерживают своего президента и даже хотят видеть с его стороны более жесткие действия. Тем не менее, существует и большое сообщество, считающее, что нападение на Украину – ошибка. “После Путина эти люди будут пытаться двигать Россию в верном направлении”, – добавил экс-посол.

В конце концов, Майкл Макфол и Фрэнсис Фукуяма уверены: ответственность за будущее своих стран несут именно граждане, а не их лидеры. И уж точно не Вашингтон.

Как проходили другие встречи с НВ?

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Украина будущего. Ученые, философы и экономисты – о перспективах развития страны

Фото – Наталья Кравчук и School of Public Management UCU