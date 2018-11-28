Что будут делать, если сразу два района Киева останутся без тепла. Репортаж с учений на городской ТЭЦ

Три дня подряд на разных столичных объектах отрабатывали алгоритмы поведения при чрезвычайных ситуациях: подтоплении, введении военного положения, прорыве газовой трубы. Репортер НВ Саша Горчинская наблюдала за учениями на Дарницкой ТЭЦ. Изначально она очень хотела попасть на учения в случае введения военного положения, но руководство вуза, в котором эти учения должны были проходить, было против присутствия журналистов.
На рябой стене здания из коричневого кирпича желто-красные буквы РОКІВ подчеркнуты незамысловатой волной. Очевидно, что над ними должна быть какая-то цифра, сообщающая о памятной дате или юбилее, но ее там нет.
Мы на территории Дарницкой теплоэлектроцентрали, также известной как Дарницкая ТЭЦ или ТЭЦ №4. Она расположена на левом берегу Киева, недалеко от метро Черниговская, и поставляет тепло сразу в два столичных района - Днепровский и Дарницкий, в общей сложности, отапливая около 10% всего Киева.
Мы ждем во внутреннем дворе, разглядывая на удивление красивый кирпичный ансамбль и высокие дымящие трубы. Рядом ждет сигнала спецтехника оперативно-спасательная машина, газовая служба и желтый автобус. Сегодня здесь проводятся учения - отработка действий при чрезвычайной ситуации на станции.
- Можете подняться наверх, там как раз заседает штаб, - говорит мужчина, встретивший нас на проходной - дежурный. Нас сопровождают внутрь здания: поднимаемся по ступенькам и попадаем в небольшой коридор. На стенах - плакаты о технике безопасности и разъяснения, как пользоваться огнетушителями. На одной из дверей табличка: “Штаб навчань”.
Там, в небольшом кабинете с голубыми стенами в подтеках, собрались и руководители самой ТЭЦ, и представители ТОВ Еврореконструкция - предприятия, которому с 2012 года принадлежит станция, и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они докладывают друг другу, как будут действовать в случае ЧП: каким образом оповестят население, будет ли останавливаться работа станции и к каким последствиям это может привести.
- По легенде, на ТЭЦ произошла авария - прорыв газового трубопровода, в результате чего останавливается вся станция. Сейчас у нас здесь задействовано 12 единиц техники и более 80 человек личностного состава, - объясняет и.о. начальника управления гражданской обороны Главного управления ГСЧС в Киеве Олег Стоволос.
Когда штаб наконец заканчивает совещание, мы выходим на улицу и направляемся к предполагаемому месту “аварии”. Пока идем по территории, обращаю внимание на архитектуру: главные здания ТЭЦ построены из одинакового коричневого кирпича, тип построек характерен для этого района - похожие постройки есть и в районе ДВРЗ неподалеку, и недалеко от станции метро Дарница. Проект ТЭЦ разработали еще в середине 1930-х, но построили в две очереди: первую запустили в работу в 1954 году, вторую - в 1965-м. На фасадных стенах до сих пор красуются белые квадраты с изображением советской звезды внутри.
- Так, все наблюдающие - сюда, а там будет проезжать техника, - здешние сотрудники командуют, куда нам лучше встать, чтобы мы никому не мешали.
Посреди газона, покрытого снегом, - импровизированный Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: стул и столик, накрытый клеенкой в крупные ромашки. На нем представители штаба разворачивают схему района, в котором проводятся учения. Место пожара отмечено красным квадратом. Рядом - одноэтажная кирпичная постройка с приклеенным на нее листом А4: "Медпункт". Из темного окна выглядывает женское лицо.
Напротив коленом торчит толстая желтая газовая труба, огороженная сеткой - именно ее, по легенде, и прорвало. Первыми приезжают пожарные: они должны потушить возгорание, чтобы на этом месте после них смогли работать другие службы.
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Двое пожарных надевают спецкостюмы, на вид похожие на скафандры из фольги: такие используются при особо сложных случаях, они выдерживают более высокие температуры, а защита на голове позволяет пожарным дышать. Разворачивают шланги, включают воду и начинают тушение.
- Нормально, все молодцы - комментирует один из наблюдающих. На его рукаве - распечатанная на листе А4 импровизированная табличка: “Руководитель гражданской обороны”.
Вслед за ними приезжает служба Киевгаз - они тоже в защитных спецкостюмах, их задача - закрыть место пробоя в трубе. Следующими приезжают аварийно-спасательная служба, карета скорой, которая должна вывезти потенциально пострадавших, химико-радиологическая лаборатория - на случай, если произошел выброс вредных веществ, также автомобиль спецсвязи и освещения.
Прямо здесь, на улице спасатели разворачивают другой импровизированный штаб: ставят раскладной столик, раскладывают журналы, в которых ведут отчетность и отмечаются спасатели, достают рации, чтобы связываться с руководством, слушать указания и докладывать обстановку.
- Прибыли спасатели для тушения возгорания, также - киевская служба спасения для предоставления помощи, и Киевгаз, который сейчас будет демонстрировать накладывание бандажа - резиновой накладки - на место прорыва, - комментирует происходящее один из спасателей. Затем добавляет, что если бы такая авария произошла в реальности, пришлось бы отключить от тепла гипермаркет Ашан неподалеку.
Однако серьезно пострадавших, по легенде, сегодня нет, поэтому ограничиваются только ликвидацией возгорания и запаиванием дыры на той самой желтой трубе. На отработку всех действий требуется около часа времени.
- Если бы такое случилось на самом деле, ликвидация аварии могла бы занять до двух суток. Все это время два района Киева - Дарницкий и Днепровский - могли бы оставаться без тепла, - рассказывает Стоволос.
В то же время, главный инженер ТОВ Еврореконструкция Василий Клоченко уверен: вовсе не обязательно отключать два района, если такое когда-нибудь произойдет в реальности. Вполне можно ограничиться лишь понижением уровня подачи газа в жилые квартиры. Но некоторые предприятия все же могут отключить совсем:
- Самый газопотребляющий в округе - торговый центр Ашан [находится в двух кварталах от ТЭЦ рядом с ТРЦ Проспект], его могли бы отключить при выполнении сварочных работ в ходе ликвидации аварии, - объясняет Клоченко.
Учения такого типа проходили в Киеве три дня подряд. За это время на разных объектах отработали различные ситуации. На пивзаводе Оболонь, к примеру, тренировали действия в случае выброса аммиака, в Киевском институте водного транспорта - в случае подтопления, на нескольких объектах - на случай введения военного положения.
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