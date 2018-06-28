Чего не хватает Украине. Экономисты и реформаторы – о том, почему одни страны успешны, а другие нет

26 июня в Киеве состоялась дискуссия НВ “Диалоги о будущем”, в рамках которой британский экономист Джеймс Робинсон, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош и профессор Питтсбургского университета Тимофей Милованов назвали главные принципы процветания наций

Для успеха государства не нужен сильный лидер, но важны доверие между обществом и институтами. Исторический опыт разных стран мира показывает, что успех невозможен без баланса между государством и обществом, уверен британский экономист и соавтор политэкономического бестселлера "Why nations fail" Джеймс Робинсон. Залог процветания – параллельная эволюция инклюзивных государственных институтов, работающих в соответствии с законом, и демократического общества, которое контролирует власть.

"Такой баланс – это своеобразная игра, некий коридор. Как только вы из него выходите, государство теряет доверие общества или общество теряет контроль над государством, вы сходите с рельсов и получается что-то вроде современного Китая", – утверждает исследователь.

Он также настаивает, что не стоит полагаться на сильного лидера, когда речь идет о построении демократического общества. Пример США показывает: крепкие государственные институты создаются именно для того, чтобы контролировать лидеров вроде нынешнего американского президента Дональда Трампа. "Конечно, – добавляет Робинсон, – существуют успешные примеры лидеров в истории, но когда я думаю о политическом лидерстве, на ум приходит гораздо больше негативных примеров вроде Гитлера или Сталина".

Иван Миклош, архитектор словацких реформ, отметил, что успех не зависит от особенностей характера жителей страны. Отчасти с предпосылками для процветания должно повезти. Например, Словакии повезло с менее укоренившимся коммунистическим наследием, географическим расположением и размером. Но такие факторы не помогут без усердной работы. "Когда в 1990-х – начале 2000-х открылось окно возможностей, гражданское общество и демократические политические силы мобилизовались и объединились, чтобы совместно действовать для изменений. Да, нам повезло, но мы и делали больше", – подчеркнул Миклош.

Главной же преградой, мешающей преуспеть Украине, Миклош назвал существование неформальных правил, по которым на протяжении десятилетий живут посткоммунистические общества. Впрочем, экс-министр отметил, что сейчас в Украине эти правила начали меняться.

Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики и профессор Питтсбургского университета, добавил, что успех не бывает быстрым, но зависит от системной работы и способности ставить интересы дела выше собственных. Для эффективности и результатов недостаточно привлечь к совместной работе просто умных людей.

"Нужно, чтобы они доверяли друг другу, а не постоянно спорили о том, кто важнее. Надо принять, что определенные правила важнее, чем личности. Доверие создает уважение к правилам. Нарушение правил – это начало конца любых изменений", - резюмировал Милованов.

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Фото – Наталья Кравчук