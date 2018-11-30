Часто задаваемые вопросы и популярные мифы о военном положении. Разъясняют юрист и представитель Генштаба

Пока мобилизация не объявлена, во время военного положения военнообязанных украинцев могут только вызвать на обучение

С 26 ноября в Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Винницкой областях Украины начало действовать военное положение. Оно продлится тридцать дней. Введение военного режима вызвало у украинцев кучу вопросов: можно ли выезжать за границу, будет ли объявлена ​​мобилизация, как военное положение повлияет на повседневную жизнь и правда ли, что его могут продлить на неопределенный срок?

Председатель ОО Юридической Сотни Леся Василенко и представитель Генштаба ВСУ Владимир Кашлюк провели вебинар, чтобы ответить на самые популярные вопросы зрителей и опровергнуть распространенные мифы.

НВ записало главные тезисы, озвученные на вебинаре, и собрало их в памятку.

Правда, что военное положение могут продолжить?

Такие решения принимают президент Украины и депутаты Верховной Рады в случае, если в том будет необходимость. Автоматически продлеваться военное положение не может.

Будет ли мобилизация?

Решения о мобилизации пока нет. Если ситуация изменится - возрастет угроза для Украины - о ней объявят дополнительно.

Что означает фраза "приведение вооруженных сил в полную боевую готовность"?

Сейчас все воинские части приведены в полную боевую готовность. Это значит, что военные выполняют специфические функции для обеспечения независимости Украины. Содержание этих функций военные не могут разглашать ни в частных разговорах, ни в социальных сетях. Всю доступную для широкого круга информацию представители ВСУ будут обнародовать официально во время пресс-конференций.

Говорят, что во время военного положения могут отобрать мое имущество. Это правда?

Нет. Пока нет соответствующего распоряжения президента, никакого изъятия имущества, например, личных автомобилей, быть не может.

Если лицо в военной форме подойдет к вам и потребует вашу машину "на нужды украинской армии", такие действия следует расценивать как провокации и обращаться в полицию.

Также можно обратиться в военную службу правопорядка - эта служба имеет право вмешиваться в подобные конфликты. Полный перечень обязанностей службы и контакты для различных областей можно найти по этой ссылке.

Я служу на контракте, однако срок его действия заканчивается как раз в тридцатидневный период. Меня не уволят?

Если вы - действующий военнослужащий, и у вас на руках есть контракт, который заканчивается именно в эти тридцать дней военного положения, вас не будут увольнять. Исключения: если вы достигли предельного возраста - 60 лет; если есть решение военно-врачебной комиссии о признании вас непригодным с последующим снятием с воинского учета; если есть решение суда о лишении вас свободы или лишении воинского звания.

Я в резерве первой очереди. Мне надо бежать в военкомат?

Вам следует ожидать сообщение от вашей воинской части. Возможно, вас пригласят на учебные сборы, если Генштаб определит, что в этом есть необходимость.

Будьте готовы и не забывайте, что являетесь военнообязанным.

А лица, являющиеся ограниченно годными к военной службе, должны ждать таких звонков из военкомата?

Только если объявят мобилизацию. В нынешней ситуации - нет, для проведения учебных сборов такие лица не привлекаются.

Есть ли ограничения по выезду за границу для военнообязанных?

Нет. Если у вас есть билеты на руках и уже запланированы зарубежные поездки, например, к родственникам, на границе вас никто не будет останавливать.

В случае же, если вы находитесь на воинском учете и решили сменить место жительства, должны взять разрешение на это в военкомате.

Я могу уйти в отпуск, если являюсь военнослужащим?

Ежегодные основные отпуска на период военного положения не предоставляются. Исключения: отпуск по уходу за ребенком, отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок до десяти суток с учетом времени, затраченного на дорогу, а также - отпуск для лечения тем, кто получил тяжелые ранения.



С дополнительными вопросами и уточнениями можно обращаться на горячую линию Генштаба по вопросам социально-правовой защиты по телефону: 044 454 44 13