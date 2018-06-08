Борьба с коррупцией должна показывать результат. Глава Dragon Capital объяснил, когда ожидать роста экономики Украины

7 июня основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала во время лекции в рамках проекта НВ Диалоги о будущем рассказал, как уровень коррупции в стране влияет на рост экономики.

«Сейчас мы находимся на уровне где-то 20% ВВП Евросоюза. Если коррупция останется прежней, то к 2040 году мы вырастем до 28%. Если она опустится до среднего уровня ЕС, как в Болгарии, – мы окажемся где-то в районе 38%. Но если коррупция снизится до уровня наиболее развитых стран ЕС, то к 2040 году в Украины есть все шансы выйти на чуть более 50% ВВП ЕС», – объяснил Томаш Фиала.

Он отметил, что Украина борется с коррупцией, но инвесторы зачастую добавляют, что если борьба эффективная, то она должна показывать результат. «И он придет тогда, когда люди будут осуждены и арестованы», – говорит Фиала.