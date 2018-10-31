Бизнес 2020. Где и как смотреть лекцию Бориса Ложкина, Гарика Корогодского, Игоря Гуменного и Виталия Антонова

1 ноября Новое Время проведет онлайн-трансляцию своей третьей лекции из цикла Украина 2020. Что ждет страну?

2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. К чему готовиться бизнесу?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз собственник UBC Group, член совета директоров СУП Игорь Гуменный, бизнесмен, инвестор Борис Ложкин, совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский и президент “Концерна Галнафтогаз” (сеть АЗС “ОККО”), основатель холдинга OKKO Group Виталий Антонов.

Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Где черпать возможности для развития? Будут ли они в принципе? А что если инвестировать за пределами Украины? Стоит ли вкладывать деньги в новые направления? Или лучше выйти до 2020 года из бизнеса вообще?

Зарегистрироваться для онлайн-трансляции можно здесь. Стоимость: 100 грн. 1 ноября в 19:00 все зарегистрировавшиеся получат прямую ссылку на онлайн-трансляцию. По вопросам технической поддержки обращайтесь по почте eventsupport@nv.ua.

Если вы хотите прийти на лекцию, вам сюда.

Место проведения: отель Radisson Blu Hotel, Kyiv конференц-зал Embassy Suite, ул. Ярославов Вал, 22