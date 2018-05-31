Бедные или богатые? Гройсман, Фиала и Аслунд – о том, что ждет экономику Украины

7 июня в Киеве Новое Время проведет новую встречу "Диалоги о будущем"

Главная болевая точка Украины – экономика. Ответ на вопрос "Что будет сделано дальше?" выведет нас на новый уровень или оставит сводить концы с концами

7 июня в Киеве Новое Время проведет новую встречу "Диалоги о будущем", основная тема которой – экономические проблемы в стране.

В дискуссии примут участие Андерс Аслунд – шведско-американский экономист и дипломат, один из главных мировых экспертов по экономике Восточной Европы, автор книги "Украина: что пошло не так и как это исправить", Владимир Гройсман – премьер-министр Украины, а также Томаш Фиала – СЕО инвестиционной компании Dragon Capital, совладелец компании Медиа-ДК, издающей журнал Новое Время.

Модератор встречи – Виталий Сыч, главный редактор проекта НВ.

Украина за последние несколько лет провела большую работу, признаки роста очевидны. Однако экономика страны по-прежнему остается очень хрупкой. Многое зависит от того, что будет сделано дальше. Новые реформы, продолжение сотрудничества с МВФ, либерализация условий для ведения малого и среднего бизнеса, приток инвестиций. Или же – предвыборные политические игры. Что выведет нас на новый виток развития или же оставит сводить концы с концами. Как Украине стать богаче? И сколько для этого потребуется времени?

Как попасть на мероприятие? Читайте здесь.

Как проходили другие встречи с НВ?

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Принципы первых – лекции о лидерстве и правилах жизни самых успешных женщин Украины

Украина будущего – ученые, философы и экономисты – о перспективах развития страны

Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой – открытая встреча с американским философом и политологом

Правила бизнеса – украинские предприниматели и СЕО – о том, как стать первым в своем деле