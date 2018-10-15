“Бандера - наш герой, Покрова - наше свято”. Репортаж с Марша УПА в Киеве

О чем говорили на марше украинских националистов 14 октября.

- Я еду на марш националистов. Ну, потому что я националист, - мальчик в желтой футболке с надписью Азовец громко разговаривает по телефону в автобусе. Выходит на станции метро Почайная, в прошлом - Петровка. Теряется в плотном потоке людей.

Марш УПА стартует в самом центре Киева, в парке имени Тараса Шевченко. Дату выбрали не случайно: 14 октября - это не только Покрова, День украинского казачества и новый праздник, День защитника Украины. 76 лет назад, в 1942-м, именно в этот день появилась Украинская повстанческая армия.

Некоторые участники марша закрывали лица балаклавами. Фото: Александр Медведев, НВ

- У нації має бути право на створення національної держави, - громким басом объясняет своему спутнику мужчина лет за сорок на вид, поднимаясь в парк по ступенькам. У дороги стоит палатка политической партии Національний корпус.

Из глубины парка звучит песня Меч Арея в исполнении группы Тінь Сонця. Участники готовятся к выходу, формируясь в группы. Раскручивают флаги и транспаранты, распихивают по карманам дымовые шашки - фаера, некоторые натягивают на лица балаклавы и банданы с гербом Украины. Молодые парни несут под мышкой огнетушители.

- Совпадение, - говорит товарищу мужчина в желтых кедах и вышиванке. Держит в руках огромный сине-желтый флаг с желтой оторочкой по краю. - Прям в один день все совпало: и праздник у нас, и Томос нам дали.

Прям в один день все совпало: и праздник у нас, и Томос нам дали

Группы участников по очереди подтягиваются к общей колонне, начало которой - у красного корпуса университета имени Тараса Шевченко. Здесь и партия Свобода, Правый Сектор, и Конгресс украинских националистов, и Національний спротив, Національні дружини, Карпатська Січ, ОУН и множество других националистических объединений. Среди них много красивой и бодрой молодежи.

- Короче обязанностей до**я, а работать некому, - на ходу бросает своим собеседникам мужчина в черной куртке с надписью Національний корпус. На газоне неподалеку лежа отдыхают двое мужчин, подложив на землю бесплатные газеты. На фоне играет Лицарський Хрест группы Тартак.

Дымовые шашки на Марше УПА в Киеве. Фото: Александр Медведев, НВ

Некоторые участники несут таблички с названиями своих населенных пунктов: Запорожье, Кропивницкий, Харьков. Но и без этого по разговорам понятно, что многие здесь - не из Киева. Кто-то интересуется, что это за большое красное здание, кто-то не может по телефону внятно объяснить собеседнику свое местонахождение, не ориентируясь в названиях улиц.

На углу улицы Владимирской и бульвара имени Тараса Шевченко - начало колонны. Его возглавляет огромный белый автомобиль с колонками в багажнике, откуда также звучит патриотическая музыка. Вначале колонны - группа ветеранов АТО в военной форме, в руках у некоторых - по красной розе. Двое из них выезжают вперед на инвалидных колясках. Еще у одного вместо обеих ног протезы. Они улыбаются на камеры и радостно машут руками.

Колонна ветеранов АТО на шествии. Фото: Александр Медведев

“Десь там наша рідна земля”, - звучит из динамиков песня группы Механічний Апельсин, посвященная аннексированному Крыму.

Вдоль бульвара в направлении метро Университет - целая колонна парней в серо-черном камуфляже. Издалека они похожи на расформированный сейчас отряд спецназа Беркут, который во времена президентства Виктора Януковича выставляли “охранять” все массовые мероприятия. У тех была такая же форма. Уже вблизи замечаю, что это Національні дружини [общественная организация при партии Национальный корпус; своей задачей видят патрулирование улиц, борьбу с алкозависимыми, наркопритонами и т.д.]. Практически все в колонне - совсем молодые ребята, на вид будто только вчера закончившие если не школу, то первый курс университета.

- Ты где, б***ь? - громко ругается в телефонную трубку мужчина в черном. Нарезает круги, вальяжно шагая широким шагом. Руки держит в карманах, осматривает всех вокруг пристально и презрительно. Похож на криминального авторитета, который только вернулся из мест лишения свободы.

Национальные дружины и Нацкорпус. Фото: Александр Медведев, НВ

На часах - 16:23. Начало было запланировано на четыре, но участников так много, что колонна никак не закончит формироваться. Решаю прогуляться дальше, вниз по бульвару. На обочине у фонаря - экс-депутат, член партии Свобода Игорь Мирошниченко, рядом с ним - его коллега Ирина Фарион. К ним периодически подходят люди, чтобы поздороваться, сфотографировать их или просто поздравить с праздником. Один мужчина даже целует Фарион руку.

- То все Порошенко, да, надо менять власть, - о чем-то спорят между собой три пенсионерки в цветастых платках, из которых торчат желтые ленты с надписью Я в строю нації.

Наконец марш начинает движение: участники размеренно спускаются по бульвару вниз. Выкрикивают: “Слава Україні!”. На вид кажется, что больше всего флагов - от Свободы и Национального корпуса. Некоторые несут в руках портреты Степана Бандеры. Мимо проходит группа женщин с голубыми флагами Явориня - об'єднання українок. Все это выглядит действительно впечатляюще - людей собралось очень много.

Нацдружини на марше. Фото: Александр Медведев, НВ

- Бандера - наш герой, Покрова - наше свято, - скандирует шествие. На парапете собрались зрители. Мальчик лет семи на вид повторяет за марширующими все кричалки. Немало детей и в самой колонне, некоторые из них тоже несут в руках флаги.

Вдоль улицы кое-где расставлены полицейские машины. Однако по сравнению с другими массовыми мероприятиями такого масштаба правоохранителей не так уж и много. Над головой жужжат дроны.

Я спускаюсь вниз по бульвару. На лавочках - прохожие, присевшие понаблюдать за маршем. Вот черная таксоподобная собака и ее хозяин. Оба внимательно смотрят на трепещущие над головами марширующих флаги. На соседней лавочке - неопрятный и полный мужчина. В жирных руках держит копченое куриное бедро. Откусывает от него и вслушивается в очередную кричалку.

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок. Фото: Александр Медведев, НВ.

- Герої не вмирають, вмирають москалі, - кричат марширующие.

Колонна спускается к Бессарабской площади. Жгут фаера, поэтому флаги скрываются в дыму. На пятаке, где когда-то стоял памятник Ленину, остался только постамент с его фамилией. На постаменте - тризуб и перекошенный набок красно-черный флаг УПА. Перед постаментом - новый столичный памятник, огромная синяя ладонь. Слышно, что где-то ближе к Майдану Независимости что-то несколько раз взрывается.

- Порошенко и Коломойский придумали эту войну, - обсуждают между собой политику два пенсионера, наблюдая за маршем.

Участник шествия держит в руках фаер. Фото: Александр Медведев, НВ.

Случайные прохожие выстроились вдоль Крещатика, чтобы понаблюдать за марширующими. Эмоции у всех очень разные: кто-то улыбается, кто-то радостно повторяет кричалки за шествием, некоторые смотрят на все это скорее растерянно. Когда колонна в который раз скандирует: “Бандера, Шухевич герої України!”, два парня, идущих мне навстречу, вдруг удивленно спрашивают друг у друга: “Чее?”.

На Майдане Незалежности неподалеку от Почтамта - также группа зрителей. Четверо мужчин пенсионного возраста. Один из них, в затертой кепке Red Bull, из-под которой торчат грязные волосы, очень громко рассказывает остальным о том, что у него дома - оружие с хорошим прицелом.

Фото: Александр Медведев, НВ.

- У меня прицел простреленный. Ставишь на треногу, и вот отсюда отлично видно венок на Стелле, - показывает он на монумент, который от него прямо через дорогу. Мужчина выглядит неопрятно, одежда сильно поношена. В дискуссию вступает второй из этой группы.

- Товарищи, - бодро и как-то по-советски обращается он к остальным, - главное, что сегодня случилось и что нам нужно отпраздновать - это что Томос уже на 90% наш.

Из подземного перехода выходят люди. Почти все, завидев наверху шествие, удивленно округляют глаза.

- Ой, а можно мы обратно в Пузату Хату? - взвизгивает женщина в красном пальто, обращаясь к подруге. Марширующие продолжают жечь фаера, направляясь к завершающей точке марша - на Европейскую площадь, пока иностранцы снимают их на смартфоны.