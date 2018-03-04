Активисты устроили акцию под домом соучастника убийства Веремия Крысина

Около 50 участников Автомайдана, С14 и представители других общественных организаций приехали под дом Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана в феврале 2014 года.

Как сообщает Громадське, участники акции требуют, чтобы Крысин не прятался от правосудия и появлялся на судебных заседаниях.

«Автомайдан» и С14 устроили акцию под домом Юрия Крысина, подозреваемого в убийстве журналиста Еремея - залили забор дома томатным соком и включили песню Михаила Круга «Золотые купола» pic.twitter.com/AgmD9bPOsT - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 марта 2018 г.

Они залили забор дома томатным соком, имитируя кровь, и выкрикивают Крысина на нары.

Забор возле дома обклеили наклейками Розыск. Юрий Крысин Шрек.

Из колонок включили песню Михаила Круга Золотые купола.

К участникам акции никто не вышел. Впоследствии к дому подъехала полиция.

Ранее сообщалось, что Шевченковский суд Киева приговорил Юрия Крысина к четырем годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время евромайдан.

26 февраля активисты сообщили, что организатор "титушек" скрывается в детском отделении Института сердца в Киеве.

Напомним, в ночь на 19 февраля 2014 журналист Вячеслав Веремий вместе с коллегой ехали с работы на такси домой на Левый берег. На углу Владимирской и Большой Житомирской он заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и попытался сфотографировать их из машины. Вооруженные люди тут же напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось вырваться, а Веремия сильно избили, после чего выстрелили в грудь и оставили истекать кровью. При этом присутствующие на месте работники милиции оставались в стороне и не вмешивались в происходящее.

Веремий был доставлен в реанимацию больницы скорой помощи, однако из-за потери крови и травм, несовместимых с жизнью, около шести часов утра 19 февраля он умер во время операции.