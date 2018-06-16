16 июня 2018, суббота

"А как же возрождение нации?" Украинцы рассказали, как они относятся к гей-бракам и друзьям-геям - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою

В преддверии Марша равенства, который пройдет в Киеве 17 июня, мы спросили у прохожих в центре Киева, что они думают об однополых парах.

Также мы уточнили, как бы они отнеслись, если бы их учитель, врач или друг оказались людьми нетрадиционной ориентации.

Читайте также: 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове