"А как же возрождение нации?" Украинцы рассказали, как они относятся к гей-бракам и друзьям-геям - видео

В преддверии Марша равенства, который пройдет в Киеве 17 июня, мы спросили у прохожих в центре Киева, что они думают об однополых парах.
Также мы уточнили, как бы они отнеслись, если бы их учитель, врач или друг оказались людьми нетрадиционной ориентации.
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