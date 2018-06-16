"А как же возрождение нации?" Украинцы рассказали, как они относятся к гей-бракам и друзьям-геям - видео

В преддверии Марша равенства, который пройдет в Киеве 17 июня, мы спросили у прохожих в центре Киева, что они думают об однополых парах.

Также мы уточнили, как бы они отнеслись, если бы их учитель, врач или друг оказались людьми нетрадиционной ориентации.

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