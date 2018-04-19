“10% — сироты. Остальных забрали из неблагополучных семей”. Репортаж из центра Місто щасливих дітей

Дети, которые сюда попадают, уже пережили в своей жизни многое: сексуальное и психологическое насилие, побои, голод и отсутствие внимания. Но здесь у них появляется шанс на другую жизнь

Двухэтажное здание реабилитационного центра затерялось за серым забором среди панельных многоэтажек спального столичного микрорайона. С виду напоминает детский сад. На заднем дворе в ряд стоят разноцветные велосипеды разных размеров. Забор разрисован детскими рисунками — простыми, немного неуклюжими, но очень добрыми и светлыми.

Это — Місто щасливих дітей. Центр реабилитации для детей, которые стали жертвами сложных семейных обстоятельств.

- Нас знает весь район, называют элитным детским садиком. К нам постоянно приезжают гости, кто-то танцует, поет, - рассказывает сотрудница Центра Иванна Власюк.

Мы сидим на лавочке на территории центра. Рядом — детская площадка и закрытое зеленой сеткой мини-поле для футбола. Со всех сторон нас окружают жилые многоэтажки, балконы которых выходят прямо во двор Центра.

- Порядка 10% наших воспитанников — сироты. Все остальные — те, кого изъяли из неблагополучных семей, где родители уже лишены родительских прав, или — на стадии лишения, - продолжает Иванна.

У некоторых из-за пережитых психологических травм — проблемы с развитием. Найти для таких новую семью среди украинцев — сложно. Но иностранцы забирают их с радостью.

Місто щасливих дітей работает уже одиннадцать лет. За это время Центр помог более чем трем сотням детей. Живет за счет благотворительных организаций — физических и юридических лиц. Спонсоры покрывают все базовые затраты: проживание детей, питание и многое другое. Сейчас центра реабилитации изо всех сил ищет деньги на то, чтобы отремонтировать крышу здания.

Попавший в Центр ребенок в среднем находится здесь около года — в это время с ним работают педагоги и психологи, а соответствующие органы параллельно решают, что будет с биологическими родителями. Социальные службы смотрят, можно ли вернуть ребенка обратно в семью, если родителей еще не лишили прав и они, что называется, взялись за голову. В Центре детям помогают пережить сложный переходный период и часто — найти новую семью. Но окончательное решения по вопросам возвращения к биологическим родителям или усыновления решается государственными структурами.

- Вот и они, вышли погулять, - говорит Иванна. В этот момент на улицу выходят две воспитательницы и группа малышей. Разбегаются по двору. Один из мальчиков случайно забрасывает под нашу лавочку маленький голубой мяч.

Наш фотограф снимает малышей на прогулке, они с удовольствием позируют на камеру, а потом по очереди подбегают к нему и просят показать, что получилось.

Тебе нравится эта? А эта? - спрашивает фотограф у детей. Они кивают. Один мальчик настойчиво просит попробовать сделать снимок самостоятельно. Нажимает пальцем на кнопку, затем смотрит, что у него получилось. Дети тянутся к мужчине-фотографу. Почти весь персонал Центра — женщины.

Воспитанники Центра поделены на три возрастные группы. Сейчас на прогулке - младшие, они еще дошкольники. Средняя группа — дети, которые уже ходят в школу, как и старшая группа — уже подростки.

Сейчас, когда мы беседуем с Иванной, средняя и старшая группа как раз на уроках.

Многие из детей в совсем раннем возрасте пережили сексуальное и/или физическое насилие, психологическое давление, рассказывает Иванна. В центре у них появляется возможность пройти реабилитацию и найти новую семью.

- Некоторые попадают к нам семьями. У Назарчика есть сестричка, у Тимошки — братик и сестричка. По закону, усыновлять таких детей можно только всех вместе в одну семью. Братьев и сестер нельзя разлучать. Это часто усложняет поиск родителей.

Есть малыши, у которых из-за пережитых психологических травм — проблемы с развитием. Некоторые не разговаривают. Найти для таких новую семью среди украинцев — сложно, рассказывает Иванна. Но иностранцы забирают таких с радостью.

- Для них [иностранцев] вообще все это не важно. Бывает, что мы распинаемся перед потенциальными родителями, мол, вот у этого ребенка — такая-то особенность, он сложный. А им все равно, - говорит собеседница.

Украинских малышей часто усыновляют в американские, немецкие, итальянские семьи. Один такой мальчик, у которого были достаточно серьезные проблемы со здоровьем, недавно уехал к новым родителям в США.

Здесь у него были проблемы с ростом, но там он уже занимается спортом. Отлично учится, на фото улыбается - как будто бы и не было всего этого, - делится Иванна.

Многие из детей в совсем раннем возрасте пережили сексуальное и/или физическое насилие, психологическое давление

Иванна также рассказывает о мальчике по имени Влад, который оказался здесь с братом и сестрой. Из-за родовой травмы и пережитого стресса шестилетний Влад не разговаривал — лишь издавал нечленораздельные звуки. Попал в семью — и заговорил.

- Случается, что потенциальные родители хотят маленькую голубоглазую девочку-блондинку и если в Центре таких детей нет, некоторые из них решают, что они “не ресурсны”. А бывают случаи, когда люди, однажды посетившие центр как волонтеры, приметили малыша, и позже начинали готовить документы на усыновление кого-то из детей, - рассказывает Иванна.

Если контакт с потенциальным усыновителем устанавливается, обычно требуется до двух месяцев, чтобы малыш окончательно стал частью новой семьи.

Бывают дети, которые в этот срок к усыновлению еще не готовы психологически. Один такой мальчик сейчас находится здесь, в центре. Ему пять лет и по срокам пребывания тут ему уже можно начинать искать семью. Иванна называет его идеальным ребенком, таким, за которыми “обычно стоят очереди”. Но малышу нужна дополнительная реабилитация — с биологическими родителями он пережил слишком сложные времена.

Случается, что суд принимает решение вернуть детей в биологическую семью, но через год-полтора эти же дети опять оказываются в Центре. По словам сотрудников Центра, проще — если вообще можно говорить о “проще” — в таком случае совсем маленьким. Старшим же, которые уже все понимают, намного сложнее. Им стараются найти новые любящие семьи побыстрее.

- Смотри, это у меня пакет от мороженого, - подходит к нам еще один мальчик. Держит в руке упаковку от мороженого в стаканчике, наполненную песком. - Я буду варить себе зелье, чтобы убивать врагов.

У каждого воспитанника — свой велосипед. Однажды, говорит Иванна, кто-то ночью проник на территорию Центра и украл все детские велосипеды. Малышам уже купили новые, а украденные так и не нашли.

Дети спят на двухъярусных кроватях. Комнаты для мальчиков в голубом и синем цвете, для девочек — в розовом. Кроме кроватей в каждой комнате есть шкафы для вещей и столик. У девочек-подростков все заставлено простой косметикой: лаки для ногтей, кремы и даже духи. Старшие дети сами убирают в комнатах и стирают вещи по очереди.

- Тут у нас живет Никита, он самый старший. Ему 15, - Иванна открывает перед нами двери одной из комнат. Никите как самому старшему воспитаннику выделили отдельную комнату и даже личный ноутбук. Остальные дети занимаются в компьютерном классе под присмотром взрослых.

Пока мы рассматриваем Центр изнутри, малыши вернулись с прогулки и готовятся к обеду. Сначала переодеваются в домашнюю одежду, потом организованно моют руки. Даже самые маленькие стараются все делать сами.

- Давай, надевай штаны, - говорит маленькому мальчику одна из воспитательниц. Пока она отворачивается проконтролировать девочек, мальчик справляется со штанами и уже принимается за тапочки.

- Неправильно, давай, переодевай! - улыбается воспитательница. На попе у мальчика — завязки, которые должны быть впереди. Он переодевается.

Иногда смотрю и хочется вмешаться, помочь, что ли. А воспитательницы выгоняют, мол, не надо, - смеется Иванна. Все девочки, тем временем, переодеваются в платья и бегут мыть руки.

На каждую группу в Центре приходится четыре воспитателя: один дневной и три суточных. Дети к ним очень привязываются — им важно, чтобы рядом был “постоянный” взрослый. Поэтому когда некоторые воспитатели увольняются, дети очень переживают. К новым относятся аккуратно и настороженно: долго присматриваются и “проверяют на прочность”.

Периодически к Иванне обращаются люди, которые хотят провести с детьми в центре какое-то время без конкретной цели и желаний. Например, прийти и помочь малышам сложить конструктор.

- Люди думают, что у нас тут что-то типа контактного зоопарка. Но нет, такое поведение — не экологично по отношению к детям. Кстати, и к животным тоже, - считает Иванна.

Если все же хочется как-то помочь детям из Центра, говорит женщина, лучше приходить сюда с конкретными предложениями. Например, поделиться каким-то из своих талантов и провести для детей мастер-класс. Или помочь деньгами. Или, продолжает она, если вы готовы на такой шаг — сделать кого-то из воспитанников частью своей семьи.