Гройсман: Экономический рост Украины может достигнуть 5%

Во время своего выступления в рамках лекции НВ Диалоги о будущем с Андерсом Аслундом, состоявшейся 7 июня, Владимр Гройсман говорил о возможном будущем Украины.

"Очевидно, что рост экономики Украины может превышать 5%. Но для этого мы должны двигаться в конкретном направлении, - заявил примьер-министр Украины Владимир Гройсман. - Очевидно, что мы должны создать благоприятную среду для инвестирования. Если сможем начать процессы, которые привлекут другое качество капитала - получим новые технологии и возможности. И, как следствие - рост экономики. Украина должна быть готова: в том числе, и к росту "

Также премьер не обошел вопрос угроз на этом пути: "Главной угрозой является безответственная политика. Уже начались предвыборные кампании. Мы знаем, что часто в своем желании победить на выборах, политики не придерживаются своих обязательств. И такая безответственность имеет последствия . Планов может быть сотни, но идти нужно одним путем ".

"К власти должна прийти критическая масса людей, готовых на изменения. Это одна из главных задач, которую мы ставим перед собой", - добавил Владимир Гройсман.