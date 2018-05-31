Экстремальные перекуры, Папа Римский вместо выпускного и Дюк, помогающий сдать экзамен. Пять историй о школе и выпускном

Пятеро героев поделились с НВ своими историями о школе, последнем звонке и выпускном, вспомнили, какие традиции были в моде в год их выпуска и рассказали, как выпускной помог реализовать им свои мечты

“Товарищ, не думая ни секунды, вылез из окна”, - Олег Дымерка, окончил школу в 1991 году

Май 1991 года, Киев, Нивки, средняя школа №27, последний звонок в девятых классах.

Девяносто первый - развал всего, беспрецедентное падение экономики, гиперинфляция, пустые полки магазинов. В обиходе какие-то нелепые дореволюционные понятия "забастовка", "штрейкбрехер", "безработица". Молодежь предоставлена сама себе. Лидеры настенных надписей - "Ninja", "Цой" и "Х*й", что, в общем-то, наглядно иллюстрирует внутренний мир подрастающего поколения.

Стандартная советская школа, дверь на крышу выломана уже месяц и никому до этого нет никакого дела. И вообще - никому нет никакого дела до выпускников, никакие мероприятия по поводу "последнего звонка" не предусмотрены. Сдали книжки - и свободны, экзамены начинаются во вторник.

Но было ясно, что в десятый класс пойдут далеко не все и что этот день - один из последних, который мы проводим вместе. Поэтому мы - несколько парней и девчёнок-красавиц, решили сделать пару фоток на память. Чтобы никто нам не мешал, мы через выломанную дверь пролезли на крышу школы и какое-то время снимали там друг друга в разных комбинациях, но постепенно, как это обычно бывает, на крышу подтянулся весь класс и я выщелкал остаток пленки на коллективные фото. Дома лежала ещё одна кассета и, чтобы продолжить фотосессию, я предложил сходить всем вместе за ней ну и где-нибудь там ещё сфотографироваться.





Пока я ходил за плёнкой, весь класс околачивался у парадного, а несколько друзей поднялись со мной на этаж, чтобы покурить. Мы были еще слишком молоды, чтобы делать это открыто. Высунувшись в эти шестиугольные окна, они курили и обсуждали девочек. Внезапно мой друг Славик уронил сигарету и она каким-то чудом упала на бетонный выступ окна нижнего этажа. И осталась там лежать и тлеть. Ну, девяносто первый, вы же понимаете, сигарета - на вес золота! Товарищ, не думая ни секунды, вылез из окна, стал ногами на этот уступ, подобрал сигарету и молниеносно вернулся обратно. Я как раз в это время подходил, заряжая пленку в аппарат и увидел финальную стадию маневра. Спросил, что это было. Мне рассказали. Предположил, что будет круто если Славик повторит, а я сфоткаю всё это снизу. Мне ответили - а чего это вся слава достанется ему? Мы все это повторим! Ну и повторили. Я тоже такой подумал - а чего это вся слава достанется им? И присоединился к проекту. Так получились эти снимки.

Спустились вниз, объяснили всем, что именно они сейчас увидят, нашли желающего фотографировать, полчаса лазили по этой стене, формируя разные комбинации. Причем композиция корректировалась активными юношескими воплями сверху вниз и снизу вверх, что, понятное дело, собрало целую толпу зрителей из окружающих домов. Закончилось тем, что мои соседи показали мне в окно телефонную трубку, мол, набираем милицию. Сессию пришлось свернуть, но сделанного было достаточно, чтобы произвести эффект на девочек-красавиц. Они называли нас идиотами, но согласились с нами ехать на Гидропарк кататься на сумасшедших американских горках. Сейчас их уже нет, можно увидеть такое только в фильме Конец каникул с Виктором Цоем. Потом мы катались по Днепру на Ракете - после этого их тоже долгое время не было, но вроде уже возродились.

В общем, несмотря отсутствие предварительной организации и полное безразличие школы, на выходе получился прекрасный день и, что характерно - без грамма алкоголя.

“На памятник залезло несколько человек, расхристанных и явно пьяных”, - Александр Галяс, окончил школу в г. Одесса

В послевоенные советские времена именно 1 июня каждого года десятиклассники всех школ Советского Союза должны были писать выпускное сочинение. В Одессе же накануне этого дня выпускники собирались на бульваре у знаменитого памятника Дюку, в надежде узнать от него темы сочинений. Моя мама утверждала, что эта традиция родилась в 1939 году, как раз когда она заканчивала школу. А поскольку мама обладала феноменальной учительской памятью, ее "свидетельским показаниям" я вполне доверяю.

Говорят, что поначалу достоверность полученной от Дюка информации была практически стопроцентной. И что удивительно: Дюк передавал свои поистине бесценные сведения совершенно безвозмездно. Однако постепенно, уже в 1960-х, по каким-то причинам Дюк начал "халтурить” и далеко не всегда выданные им темы совпадали с реальными. И это несмотря даже на то, что стихийно совершился переход к "товарно-денежным отношениям": народ стал сбрасываться и вручал Дюку некую сумму. И хотя каждый давал немного - от 10 копеек до рубля - но, если учесть, что выпускников набиралось несколько сотен, то и деньги Дюк получал приличные. Но иногда обманывал.

Описанные события происходили на Приморском бульваре Одессы поздним вечером 31 мая 1969 года. Тогда я, обычный десятиклассник обычной одесской школы, с замиранием сердца подходил к Приморскому бульвару. Хотя время уже было достаточно позднее - часов девять вечера, бульвар заполнила молодежь. Пространство перед Потемкинской лестницей было попросту забито; упасть там не могло не то что яблоко, но, наверное, даже иголка. Знающие люди утверждали впоследствии, что в тот год народу было много как никогда.

Задние напирали на передних, передние отбивались, как могли. К тому времени уже стало темно

Часов до десяти - половины одиннадцатого все слонялись по бульвару туда - сюда безо всякой цели. Тогда еще мы не знали понятия "тусовка", но это было именно то, что понимается нынче под этим словом. Складывалось впечатление, что люди попросту забыли, с какой целью пришли они к Дюку, и каждый занимался чем мог. Над толпой витал стойкий дух алкоголя.

Около одиннадцати часов вечера началось какое-то странное "шебуршение". Почуяв, будто что-то происходит, все поспешили поближе к памятнику. Задние напирали на передних, передние отбивались, как могли. К тому времени уже стало темно, большинству собравшихся приходилось довольствоваться слухами, предаваемыми с "переднего края". Видно было только, что на памятник залезло несколько человек, расхристанных и явно пьяных. Они стояли в обнимку с Дюком и вопили нечто нечленораздельное. Стоявшие впереди божились потом, что на памятник затаскивали голых девушек. И хотя лично я в это не верю, но в возникшей атмосфере такое в принципе было вполне возможно.

В какой-то момент стало понятно, что толпа превращается в неуправляемое стадо и может случиться все, что угодно. Потому я поспешил убраться из толпы подобру-поздорову и уже издали наблюдал, как подъехало не менее полдюжины милицейских машин и "стражи порядка" принялись хватать и забрасывать в свои "воронки" наиболее шумных и нетрезвых. Таковых набралось где-то десятка два. Всем прочим милиционеры советовали разойтись по домам. Лично я внял этому призыву одним из первых, тем более, что стало ясно: ничего "интересного" уже не случится, к тому же я твердо решил, что в любом случае выберу на экзамене "вольную тему", а уж цитат "о партии и о Родине" в голове скопилось великое множество. Так оно, кстати говоря, и произошло: исписав чуть ли не всю тетрадь патриотическими лозунгами, я честно заработал свою "пятерку".

Рано утром какой-то из "вражеских голосов" (говорят, ВВС) передал в выпуске новостей, будто в Одессе произошли "молодежные беспорядки". Не знаю, в какой степени это повлияло на местное партийное руководство, которое почти наверняка получило солидную взбучку от "вышестоящих инстанций", но решение, принятое “наверху”, было сверхжестким. Директора всех одесских школ получили строжайшее указание проводить выпускные вечера только до 24 часов. После чего все выпускникам предписывалось в сопровождении родителей отправляться строго по домам. Ни о какой традиционной для всех поколений выпускников "встречи рассвета" и речи не могло идти. Вот так одесские десятиклассники 1969 года выпуска остались, по всей видимости, единственными, кто так и не встретил рассвет своей новой жизни.



“Я не удержала равновесие и свалилась”, - Наталья Завальнюк, окончила школу в г. Кривой Рог

Сам выпускной у меня не отличился ничем особо примечательным. Но есть другие школьные истории, которые запомнились.

Например, в 6 классе было ого-го. Повели нас как-то классом в театр. Сейчас-то я театр люблю, а в школе, вероятно, не очень любила. Поэтому все пошли в театр, а мы уже своей спетой компанией из пяти человек пошли за театр.

Я училась в городе Кривой Рог. Криворожане знают, что у нас за театром имени Тараса Шевченко есть мост, который ведет в парк Гагарина. Дело было зимой, рядом с мостом была труба, через нее мы и решили перейти. Все благополучно перебрались, а я начала ускоряться, не удержала равновесие и свалилась в воду. Река была покрыта льдом, но возле трубы был очень тонкий слой. Поэтому я провалилась под лед в зимнем пальто и шапке. Все было бы ничего, ребята меня уже почти вытащили, но тут эту картину увидел наш преподаватель по хору, который шел по мосту. Он тоже бросился меня спасать.

Самое смешное было - добираться в мокрой одежде через парк домой. Хорист сказал, что доложит про нас директору. Не обманул. Одного мальчика из нашей компании, если он провинится, папа бил резиновым шлангом, поэтому он очень переживал по этому поводу. Мы решили придумать историю: будто бы я увидела, как тонет птица, стала ее спасать и упала.

В итоге, родителей всех тех, кто не любит искусство, а предпочитает птиц, вызвали тогда к директору. А мне было очень стыдно перед нашим классным руководителем, Валентиной Станиславовной, за то, что мы ее подвели.

“Нам можно было, потому что в классе училась дочь губернатора”, - Анжела Величко, работала учительницей в школе г. Киев

С 1994 по 2001 год я работала учительницей в специализированной школе №49 с углубленным изучением французского языка.

В 2001-м выпускала класс, который вела как классный руководитель с пятого класса и до одиннадцатого.

Так совпало, что в том году в Киев приезжал Папа Римский. Дата его визита совпадала с датой выпускного и всем школам запретили празднование выпускного вне здания школы. Но нам можно было, потому что в моем классе училась дочь тогдашнего губернатора Киевской области Виктора Вакараша. Праздновали мы в банкетном зале в парке Пушкина на Шулявке. Было много милиции. А утром, в 4 или 5 часов утра нашего рассвета, приезжал Папа Римский.

В тот год мы готовили постановку Лебединое озеро и папы учеников танцевали танец лебедей. И Вакараш тоже.

А еще я сыграла Джульетту. Дети писали в выпускных альбомах о своих мечтах и спросили, есть ли мечта у меня. Я ответила, что моя мечта не сбылась. Рассказала, что всегда мечтала сыграть Джульетту, ради этого даже поступала в театральный. И дети мне говорят, мол, если есть мечта, то она должна сбываться, учите роль. И мы организовали постановку на выпускном.

“Начали шпарить на русском про патриотизм”, - Юлия Додохо, окончила школу в г. Киев

Это был 2011 год, 247-я школа, выпускался наш 11-а класс. После линейки мы поехали на Майдан Независимости. Там в одном из двориков посидели, отметили, но жара была невыносимая.

Вспомнили о традиции купаться в фонтанах. Но именно лезть в фонтан поначалу никто не думал, пока не пришли и не увидели таких же однодумцев - ещё человек десять.

Там как раз было телевидение, снимали сюжет про последний звонок. Я ещё старалась их обойти стороной: все таки бывшая президент школы, дочь завуча, как-то светиться в таком состоянии на телеке не очень хотелось. Но раз застали врасплох, деваться было некуда.

У меня спросили, почему мы все надели вышиванки, а не старую форму. Ну тут то ли от алкоголя и солнышка, то ли от растерянности мы начали шпарить на русском языке про наш патриотизм. А вечером, на концерте в нашем районе, который для нас организовали местные депутаты, мы за бокалом шампанского оправдывались перед директрисой, что давали интервью в таком формате - мы ведь были классом с углубленным изучением русского языка.