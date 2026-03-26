Якщо Росія наважиться атакувати країни НАТО , одною з головних цілей буде енергетика, це вже доведено війною в Україні.

Про це йдеться у щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 рік, представленому у четвер, 26 березня.

«Агресивна війна Росії проти України показала, що енергетика, ймовірно, стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО», — йдеться у звіті. Також Рютте назвав РФ однією з найсерйозніших загроз Альянсу і зауважив, що НАТО «вивчає уроки, винесені з України».

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Марк Рютте наголосив, що весь 2025 рік Росія випробовувала НАТО «дедалі зухвалішими діями, включно з порушеннями повітряного простору, саботажем і злочинною кібердіяльністю». У контексті посилення захисту критичної інфраструктури генсек НАТО згадав запущені у 2025-му місії Балтійський вартовий та Східний вартовий.

У звіті йдеться про продовження «практичної підтримки» України та зусилля для досягнення «справедливого і тривалого миру». Марк Рютте нагадав про ініціативу PURL, запроваджену у липні 2025 року.

Інфографіка: NV

Також Рютте акцентував на тому, що НАТО опрацьовує плани щодо інтеграції української оборонної промисловості «в промислову екосистему союзників».

Згідно зі звітом, європейські члени НАТО та Канада у 2025 році витратили на оборону загалом 574 мільярди доларів — на 20% більше в реальному вимірі проти показників 2024 року.

Фото: НАТО

З європейських країн лише Чехія та Угорщина скоротили оборонні витрати з урахуванням інфляції проти 2024 року. Найвищі показники продемонстрували Польща (4,3%), країни Балтії (4−3,4%), Данія (3,3%) та Норвегія (3,2%).

Фото: НАТО

Уперше всі 32 союзники досягли рівня витрат у 2% ВВП на оборону — мети, визначеної ще у 2014 році.