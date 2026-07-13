У ЄС відреагували на інформацію про кадрові зміни в уряді України

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у Брюсселі, 13 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі у понеділок, 13 липня, пише Інтерфакс-Україна.

«Звичайно, формування уряду — це внутрішня політична справа країни. Для нас, звичайно, важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу. Для нас також важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку», — сказала Каллас.

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Зміни в уряді України — що відомо

12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, а прем'єр-міністерці Юлії Свириденко запропонував іншу посаду. Сама Свириденко підтвердила, що піде з посади очільниці уряду.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, кандидатами на прем'єрську посаду можуть бути чинний міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров, міський голова Харкова Ігор Терехов і голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Як зауважив Железняк, а також за даними низки ЗМІ, саме Корецький є головним претендентом на посаду нового очільника Кабміну.

За даними Інтерфакс-України, Свириденко може стати послом у США замість Ольги Стефанішиної, яка попросила про завершення дипломатичної служби через особисті обставини. Нардеп Железняк також підтверджував що заміна посла у США є «трохи вимушеним кроком».

Звільнення чинної прем'єрки очікується 14 липня.

LB.ua писало, що Міністерство оборони України у новому уряді може очолити чинний керівник МВС Ігор Клименко.