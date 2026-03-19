Після зустрічі Лукашенка зі спецпосланцем США в Білорусі звільнили 250 політв'язнів

Американська делегація на чолі зі спеціальним посланником США Джоном Коулом прибула до Мінська. Після цього у Білорусі повідомили про звільнення кількох політв'язнів.

Про це написала Наша Ніва у четвер, 19 березня.

У списках звільнених — журналістка Катерина Андрєєва, блогер Едуард Пальчис та правозахисниця Наста Лойко.

Також були звільнені засуджені за участь у протестах Микита Золотарьов, Сергій Мавшук, Кирило Казей, Микола Кулешов.

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Згодом правозахисний центр Вясна уточнив, що звільнено 250 політв'язнів. З них 15 депортують, а 235 залишаться в Білорусі.

19 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів переговори з делегацією на чолі зі спецпосланником США Джоном Коулом, яка прибула до Мінська. Лукашенко попросив Коула обговорити не лише регіональні питання та Україну, а й війну на Близькому Сході - мовляв, його це турбує, бо Штати там «воюють проти друзів» Білорусі.

Джон Коул востаннє відвідував Мінськ у грудні 2025 року. Тоді він так само зустрічався з Лукашенком, і після цього звільняли політв'язнів.

У вересні 2025-го спецпосланець США Джон Коул теж приїздив до Білорусі, тоді були звільнені 52 людини, зокрема 14 політв'язнів. США зняли санкції з білоруської компанії Белавиа.

У жовтні Лукашенко заявляв, що готовий укласти «велику угоду» зі США за умови врахування інтересів Мінська.