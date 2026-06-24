Міністр оборони США Піт Гегсет ухвалив рішення про дострокове звільнення з військової служби командувача американських сухопутних військ у Європі Крістофера Донаг'ю, який відігравав важливу роль у координації військової підтримки України.

Про це у середу, 24 червня, пише The Financial Times.

За інформацією джерел, генерал оголосить про свою відставку в середу, а офіційно завершить службу в липні. Його відставка відбулася на тлі масштабних кадрових змін у Пентагоні, зазначили у виданні.

Реклама

Причини усунення Донаг’ю офіційно не пояснювалися. Водночас рішення збіглося з планами щодо перегляду структури американського військового командування в Європі та посиленням тиску з боку президента США Дональда Трампа на європейських союзників із вимогою брати на себе більшу відповідальність за власну оборону та підтримку України.

Колишні високопосадовці американських Збройних сил заявляють, що останні кадрові рішення керівництва Пентагону створили атмосферу невизначеності та занепокоєння серед військових, включно з вищим командним складом. Пентагон наразі не прокоментував інформацію про відставку генерала.

Донаг’ю вважається одним із найавторитетніших офіцерів армії США. Він має значний бойовий досвід, служив в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів, а також відігравав важливу роль у підтримці України в її протистоянні російській агресії. Крім того, він відомий як останній американський військовий, який залишив Афганістан під час виведення військ США у 2021 році.

3 квітня повідомлялось, що начальник штабу армії США Ренді Джордж достроково залишає посаду після вимоги Гегсета, хоча за планом мав служити до 2027 року.

26 травня Spiegel писало, що США планують суттєво скоротити свою військову присутність і внесок у сили НАТО, зокрема зменшити кількість ключових військових засобів, які надають Альянсу. Водночас Вашингтон очікує, що європейські країни швидко компенсують ці скорочення та візьмуть на себе більшу відповідальність за оборону.