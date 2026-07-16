У НАТО прокоментували відставку Федорова з посади міністра оборони

Михайло Федоров, Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не прогнозує суттєвих змін у підході України до протистояння російській агресії після зміни очільника Міністерства оборони . Про це він розповів в інтерв’ю агентству DPA , коментуючи звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

За словами Рютте, він очікує на збереження «наступності» у роботі оборонного відомства. Він зазначив, що українські військові зараз демонструють кращі результати на фронті, ніж на початку року, тоді як російська армія просувається повільними темпами, а Сили оборони України змогли провести контратаки на окремих напрямках.

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«У мене були хороші робочі відносини з Михайлом Федоровим. Бажаю йому успіхів, а його наступник, безумовно, продовжить цей курс», — сказав генсек НАТО.

Рютте також заявив, що російська армія щомісяця втрачає від 25 до 35 тисяч військових.

«Якщо ви молодий росіянин, який розглядає можливість приєднатися до війська, ви можете стати одним з цих приблизно 30 000 цього або наступного місяця», — зазначив він, назвавши такі втрати «жахливою новиною» для родин загиблих і самих військових.

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони — головне

15 липня президент Володимир Зеленський заявляв, що ще не визначився, чи стане Михайло Федоров міністром оборони в новому складі Кабміну після того, як Юлія Свириденко залишить посаду голови уряду.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який очолює МВС, на посаду голови Міноборони замість Федорова.

Видання The Economist писало, що Федоров зіткнувся з жорстким опором з боку військового керівництва через свої реформи, попри успіхи в розвитку безпілотних технологій та цифровізації армії.

16 липня Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що Зеленський ухвалив рішення про відставку Федорова з посади міністра оборони України через його конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Зі свого боку Федоров підтвердив конфлікт із головнокомандувачем. Він заявив, що Сирський блокував усі його ініціативи й не був готовий обговорювати проблеми, натомість «готовий плести інтриги».

Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада 264 голосами «за» призначила більшість міністрів нового уряду, тож Кабмін Сергія Корецького вважається сформованим.

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16 липня в багатьох містах України відбуваються мітинги на підтримку Федорова.