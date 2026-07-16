У НАТО прокоментували відставку Федорова з посади міністра оборони

16 липня, 20:28
Михайло Федоров, Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Михайло Федоров, Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не прогнозує суттєвих змін у підході України до протистояння російській агресії після зміни очільника Міністерства оборони. Про це він розповів в інтерв’ю агентству DPA, коментуючи звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

За словами Рютте, він очікує на збереження «наступності» у роботі оборонного відомства. Він зазначив, що українські військові зараз демонструють кращі результати на фронті, ніж на початку року, тоді як російська армія просувається повільними темпами, а Сили оборони України змогли провести контратаки на окремих напрямках.

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«У мене були хороші робочі відносини з Михайлом Федоровим. Бажаю йому успіхів, а його наступник, безумовно, продовжить цей курс», — сказав генсек НАТО.

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Рютте також заявив, що російська армія щомісяця втрачає від 25 до 35 тисяч військових.

«Якщо ви молодий росіянин, який розглядає можливість приєднатися до війська, ви можете стати одним з цих приблизно 30 000 цього або наступного місяця», — зазначив він, назвавши такі втрати «жахливою новиною» для родин загиблих і самих військових.

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони — головне

15 липня президент Володимир Зеленський заявляв, що ще не визначився, чи стане Михайло Федоров міністром оборони в новому складі Кабміну після того, як Юлія Свириденко залишить посаду голови уряду.

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Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який очолює МВС, на посаду голови Міноборони замість Федорова.

Видання The Economist писало, що Федоров зіткнувся з жорстким опором з боку військового керівництва через свої реформи, попри успіхи в розвитку безпілотних технологій та цифровізації армії.

16 липня Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що Зеленський ухвалив рішення про відставку Федорова з посади міністра оборони України через його конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Зі свого боку Федоров підтвердив конфлікт із головнокомандувачем. Він заявив, що Сирський блокував усі його ініціативи й не був готовий обговорювати проблеми, натомість «готовий плести інтриги».

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Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада 264 голосами «за» призначила більшість міністрів нового уряду, тож Кабмін Сергія Корецького вважається сформованим.

16 липня в багатьох містах України відбуваються мітинги на підтримку Федорова.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   НАТО Марк Рютте Михайло Федоров Міноборони України Війна Росії проти України

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