Поїздка Абрамовича до Києва була спробою Володимира Путіна закінчити війну на своїх умовах після виходу США з переговорів, вважає Фішман (Фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS)

Російський журналіст Михайло Фішман в інтерв'ю Radio NV розповів про те, що поїздка до Києва російського олігарха Романа Абрамовича і його зустріч із президентом Володимиром Зеленським свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче закінчити війну, але на своїх умовах.

«Важливо, що ця поїздка не могла не бути санкціонована. Абрамович, не повідомивши Путіна, поїхати до Києва не може. По-моєму, це очевидно. І з ним не проговоривши це. Це досить ясно. Відповідно, думаю, що ця поїздка нам говорить про досить важливу річ. Вона нам повідомляє, що Путін, розуміючи, що в нього глухий кут на американському треку його перемовин з Україною і примусу її до капітуляції, так чи інакше, він спробував цього домогтися в інший спосіб. Він спробував домогтися цього через Абрамовича. Абрамович отримав від нього якісь ввідні дані, приїхав із ними до Києва, отримав відповідь: „Ні, Донбас не віддамо“», — сказав Фішман в ефірі Radio NV.

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Він додав, що, отримавши цю відповідь, російський диктатор перейшов до бомбардувань українських міст та інфраструктури.

«Ось, власне, те, що сталося, і роль Абрамовича. Це говорить нам про те, що Путін все-таки хоче, мабуть, закінчувати [війну]. Тобто, він хотів би закінчити, він хотів би закінчити на своїх умовах, але не знає, як цього домогтися і шукає для цього варіанти. Напевно, ось так можна розуміти цю історію з Абрамовичем, про яку ми дізналися».

Зустріч Зеленського з Абрамовичем — що відомо

7 червня Зеленський підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович приїжджав до Києва і пропонував передати повідомлення главі держави-агресора РФ Володимиру Путіну.

Зокрема, президент України розповів, що Абрамович приїхав в українську столицю і сказав, що «приніс повідомлення» безпосередньо йому. Також Абрамович запропонував передати повідомлення від Зеленського Путіну.

«Але він [Абрамович] сказав, що все потрібно зробити тихо, без жодного розголосу», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, він відповів Абрамовичу, що «це ваш вибір, а для нас це не має значення».

Також Зеленський зазначив, що його зустріч з Абрамовичем «не є секретом» і що російський олігарх намагався з’ясувати, на що саме може піти Україна для мирних переговорів.

Однак він отримав чітку відповідь, що Донбас Україна не віддасть, заявив Зеленський: «Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми [на це] не підемо, ми не дамо вам перемоги таким чином».

На запитання, чи є Абрамович тепер «посередником» для Зеленського у зв’язку з Путіним, президент України відповів: «Коли він отримав від мене повідомлення, він сказав, що звернеться безпосередньо до Путіна».

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Перед цим Financial Times із посиланням на кілька поінформованих джерел написало, що Абрамович у травні приїжджав до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського і мав переконати російського диктатора Володимира Путіна в необхідності їхньої двосторонньої зустрічі.

Згодом Суспільне, так само з посиланням на власні джерела, повідомило, що зустріч Зеленського з Абрамовичем відбулася з ініціативи російської сторони.

6 червня народний депутат України Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, що президент Володимир Зеленський зустрівся з російським олігархом Романом Абрамовичем, який уже виступав посередником у переговорах України і РФ у 2022 році.

5 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що 21 травня зустрівся з російським бізнесменом і сказав йому, що не бачить сенсу у зустрічі із Зеленським. При цьому Путін не назвав імені бізнесмена — мовляв, той «діяв неофіційно».