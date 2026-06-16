Пєсков стверджує, що Путін не отримував запрошення провести зустріч із Зеленським на саміті G7

16 червня, 13:36
Дмитро Пєсков заявляє, що Володимир Путін не отримав запрошення на зустріч з Володимиром Зеленським (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Дмитро Пєсков заявляє, що Володимир Путін не отримав запрошення на зустріч з Володимиром Зеленським (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що глава Кремля нібито не отримував запрошення від Києва провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Слова прес-секретаря Путіна наводять російські пропагандисти, зокрема, РИА-Новости

«Офіційних запрошень від Києва провести зустріч Путіна із Зеленським на полях саміту G7 не надходило», — стверджує маріонетка Кремля.

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При цьому Пєсков знову повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

Пєсков додав, що офіційних каналів зв’язку між Москвою та Києвом зараз немає.

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Головний лист Зеленського. Навіщо український президент публічно звернувся до російського диктатора і що буде далі — аналіз NV

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіан-ле-Бен.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента. Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков Війна Росії проти України Російська агресія

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