Пєсков стверджує, що Путін не отримував запрошення провести зустріч із Зеленським на саміті G7

Дмитро Пєсков заявляє, що Володимир Путін не отримав запрошення на зустріч з Володимиром Зеленським (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що глава Кремля нібито не отримував запрошення від Києва провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським .

Слова прес-секретаря Путіна наводять російські пропагандисти, зокрема, РИА-Новости

«Офіційних запрошень від Києва провести зустріч Путіна із Зеленським на полях саміту G7 не надходило», — стверджує маріонетка Кремля.

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При цьому Пєсков знову повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

Пєсков додав, що офіційних каналів зв’язку між Москвою та Києвом зараз немає.

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіан-ле-Бен.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента. Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).