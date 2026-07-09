«Потужний сигнал Москві». Кислиця назвав зустріч Зеленського і Трампа в Анкарі «можливо, найкращою»

9 липня, 09:35
Зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі, 8 липня (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі, 8 липня (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця позитивно оцінив переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Анкарі, заявивши про прогрес у питанні Patriot і назвавши зустріч важливим сигналом для Москви.

Про це він сказав в інтервʼю РБК-Україна.

«Це була одна з найкращих, а може і найкраща, зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в Овальному кабінеті до сьогоднішнього діалогу», — заявив Кислиця.

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Він підкреслив, що це взаємно зацікавлена розмова, додавши, що лише спілкування за участю журналістів тривало близько 45 хвилин.

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Також посадовець повідомив про відчутний прогрес у питанні отримання ліцензій на системи Patriot.

«Якщо на G7 ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара — це потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна-США, так і власне сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація», — наголосив Кислиця.

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Зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі — головне

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися під час саміту НАТО в Анкарі. Зеленський на спільній пресконференції повідомив, що Україна і Штати розпочали роботу над дроновою угодою, і Трамп підтвердив, що Штати готові купувати українські безпілотники.

Також Дональд Трамп, заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

Ще президент США сказав, що хотів би приїхати в Україну, але краще зробить це після війни — інакше його охорона буде «не в захваті».

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Володимир Зеленський Дональд Трамп Сергей Кислица Війна Росії проти України Україна-США

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