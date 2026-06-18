Зеленський та Рютте обговорили виробництво ППО за американською ліцензією та саміт НАТО в Анкарі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський провели переговори у Франції 17 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 червня, повідомив про зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої вони обговорили отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО та саміт НАТО в Анкарі, що відбудеться 7-8 липня 2026 року.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Обговорили речі, які домовилися реалізувати з партнерами під час саміту G7. Найголовніше — робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО», — написав український президент.

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Також вони обговорили з Рютте наповнення новими внесками програми PURL, що забезпечує закупівлі американської зброї для України. Зеленський наголосив на важливості оперативного постачання антибалістичних ракет.

«Подякував за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. Будемо працювати над тим, щоб зробити його результативним для захисту України», — написав Зеленський.

Раніше він повідомляв, що Україна візьме участь у саміті НАТО в Анкарі 2026.

17 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти ракети для ППО за ліцензією в Європі та в Україні.