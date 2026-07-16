Сибіга запропонував Туреччину як основний майданчик для можливої зустрічі Зеленського з Путіним

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за проведення можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

Про це він сказав на спільній пресконференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у четвер, 16 липня.

«Ми виступаємо за те, щоб основним майданчиком, де могла б відбутися зустріч Зеленського і Путіна, була Туреччина», — заявив Сибіга.

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За його словами, Україна вітає зусилля Туреччини, спрямовані на наближення миру. Очільник МЗС назвав Анкару однією з глобальних дипломатичних столиць, нагадавши про її роль у створенні зернового коридору та організації низки важливих міжнародних зустрічей.

Сибіга додав, що сторони обговорили подальше збереження активної посередницької ролі Туреччини в дипломатичних процесах.

4 червня Зеленський опублікував відкритого листа диктатору РФ, у якому закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» та запропонував особисту зустріч. 15 червня президент заявив, що запропонував Путіну зустрітися під час саміту G7 у французькому Ев’ян-ле-Бен.

8 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що використовує власні канали комунікації з Росією, аби схилити її до миру.