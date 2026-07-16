Сибіга запропонував Туреччину як основний майданчик для можливої зустрічі Зеленського з Путіним

16 липня, 20:24
Очільник МЗС України назвав Анкару однією з глобальних дипломатичних столиць (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Очільник МЗС України назвав Анкару однією з глобальних дипломатичних столиць (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за проведення можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. 

Про це він сказав на спільній пресконференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у четвер, 16 липня.

«Ми виступаємо за те, щоб основним майданчиком, де могла б відбутися зустріч Зеленського і Путіна, була Туреччина», — заявив Сибіга.

Реклама

Читайте також:
Глава МЗС Туреччини запропонував мораторій на удари в Чорному морі та по енергооб'єктах

За його словами, Україна вітає зусилля Туреччини, спрямовані на наближення миру. Очільник МЗС назвав Анкару однією з глобальних дипломатичних столиць, нагадавши про її роль у створенні зернового коридору та організації низки важливих міжнародних зустрічей.

Читайте також:
Ердоган розповів, як Туреччина намагається схилити Росію до миру

Сибіга додав, що сторони обговорили подальше збереження активної посередницької ролі Туреччини в дипломатичних процесах.

4 червня Зеленський опублікував відкритого листа диктатору РФ, у якому закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» та запропонував особисту зустріч. 15 червня президент заявив, що запропонував Путіну зустрітися під час саміту G7 у французькому Ев’ян-ле-Бен.

8 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що використовує власні канали комунікації з Росією, аби схилити її до миру.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Туреччина Андрій Сибіга зустріч Зеленського і Путіна

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies