Мадяр анонсував зустріч із Зеленським найближчим часом і назвав Росію «брутальним агресором»

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домовився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом у Будапешті або в Києві. Потім вони проведуть зустріч у Береговому.

Про це Мадяр повідомив у відеозверненні, у середу, 8 липня.

«Вчора я коротко поспілкувався з президентом Зеленським під час відкриття [саміту НАТО], і ми домовилися, що зустрінемося десь найближчим часом або в Будапешті, або в Києві, а потім разом поїдемо на Закарпаття, в Берегове», — сказав очільник угорського уряду.

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Він зазначив, що Будапешт продовжує підтримувати Україну «всіма видами гуманітарних засобів», але не надає військової підтримки «ні зброєю, ні військами».

«Україна має право захищати свою територіальну цілісність. Ми зберігаємо нашу гуманітарну підтримку України, але як я багато разів говорив раніше, Угорщина не буде надавати зброю або військових», — сказав прем'єр.

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Як повідомляє Європейська правда, перед початком пленарного засідання саміту НАТО Мадяр також заявив, що «Україна — це жертва, а Росія — це брутальний агресор».

Попередньо Зеленський та Мадяр мали коротку розмову під час саміту ЄС у Брюсселі. Прем'єр Угорщини говорив, що запропонував президенту України переговори у Берегові. Однак Мадяр отримав відмову.