Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться в рамках саміта НАТО, який пройде в Анкарі 7−8 липня (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Під час зустрічі в рамках саміту НАТО в Анкарі президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять завершення війни РФ проти України . Сам глава Білого дому переконаний, що диктатор РФ Володимир Путін «відчуває тиск».

Про це президент Трамп сказав 6 липня під час спілкування з журналістами.

За його словами, і диктатор Путін, і президент Зеленський прагнуть завершити війну. При цьому особисто Путін, на думку Трампа, «дійсно відчуває тиск». Тому глава Білого дому висловив надію на те, що війна РФ проти України «ближча до завершення, ніж можна припустити».

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При цьому видання Kyiv Independent з посиланням на українських високопосадовців повідомило, що, на думку офіційного Києва, наразі з’явилася можливість чинити тиск на диктатора РФ з метою залучити його до прямих переговорів із президентом Зеленським. Джерела видання стверджують, що Україна сподівається скористатися зростанням внутрішнього тиску в Росії — зокрема, паливною кризою, щоб заручитися підтримкою глави Білого дому в питанні зміцнення української ППО.

«Зеленський хоче обговорити деякі ідеї з Трампом. Усі бачать, що хід війни змінюється, і однією з причин цього зсуву є настрої, що посилюються в Росії — люди хочуть, щоб Путін поклав край війні — а також повсякденні труднощі, з якими вони стикаються, і тиск на ціни через бензинову кризу», — заявив Kyiv Independent один із високопоставлених українських чиновників.

Крім того, один з американських чиновників, обізнаний з ходом підготовки саміту НАТО в Анкарі, повідомив виданню, що президент Трамп також планує під час зустрічі із Зеленським викласти своє бачення мирної угоди з Росією. Також очікується, що після заходу президент США поговорить по телефону з диктатором РФ.

Як розповів Kyiv Independent український високопосадовець, одним із пріоритетів офіційного Києва під час зустрічі Зеленського та Трампа стане гостра нестача в Україні ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

За інформацією видання, українські чиновники оцінюють ситуацію з протиракетною обороною країни як «критичну» — оскільки Україна значною мірою залежить від роботи Patriot.

«Саме тому ми хочемо провести зустріч в Анкарі, щоб розібратися в ситуації з протиповітряною обороною та нашою майбутньою стратегією», — підсумував український високопосадовець.

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14 червня Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з 80-річчям. 16 червня на полях саміту G7 у Франції відбулася зустріч Зеленського, Трампа та президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент США назвав зустріч «дуже хорошою» і заявив, що Росії слід укласти угоду.

The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що Трамп у приватному порядку порадив президенту України діяти «сміливіше» щодо Росії.

5 липня заступниця речника Білого дому Анна Келлі підтвердила, що президенти Трамп і Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО в Анкарі 7−8 липня.

Зокрема, 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах із Володимиром Зеленським та президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, підсумувала вона.