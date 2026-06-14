91% опитаних Radio NV українців вважають, що Україні не варто багато очікувати від Дональда Трампа (Фото: Radio NV)

Досвід показує, що від президента США Дональда Трампа Україні багато чого чекати не варто, вважає 91% українців, опитаних Radio NV. У респондентів цікавилися, чого вони очікують від робочої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Трампом на саміті G7.

3% опитаних припустили, що оскільки війна США проти Ірану закінчується Трамп може допомогти Україні.

Інфографіка: Radio NV

Ще 6% вважають, що президент США може погодитись надати Україні трохи ракет PAC-3 до ЗРК Patriot, а його зустріч із Зеленським обійдеться без скандалу.

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В опитуванні Radio NV у неділю, 14 червня, взяли участь 993 слухачі. Дослідження не є репрезентативним для населення України в цілому.

13 червня чиновник Білого дому на умовах анонімності повідомив у коментарі Суспільному, що Зеленський і Трамп візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 у Франції та можуть провести зустріч у кулуарах заходу.

14 червня видання The Guardian повідомило, що окремої зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7 не заплановано.

11 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що європейські лідери на саміті G7, який відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів з відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Зазначалося, що Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів за межами умов, що склалися після саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Остання зустріч Трампа і Зеленського відбулася 28 грудня 2025 року в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді за участю делегацій обох країн.

За підсумками зустрічі Трамп і Зеленський назвали її чудовою та продуктивною, проте наголосили, що найбільш проблемні питання — серед яких статус Донбасу та кардинально різні позиції РФ та України щодо захоплених окупантами територій — залишаються невирішеними.