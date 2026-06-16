Зеленський припустив, що завтра може провести ще одну зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський припустив, що у середу, 17 червня, у нього відбудеться ще одна зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це він сказав журналістам на полях саміту G7, передає Суспільне.

«Я думаю, завтра ще зустрінемося з президентом. Наші команди впродовж доби будуть зустрічатися на різних рівнях. Є багато технічних важливих зустрічей», — заявив глава держави.

Реклама

Саміт G7 — Україна: що відомо

15 червня у Франції стартував триденний саміт G7, який зібрав представників найвпливовіших семи держав світу — Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Зенського теж запросили на саміт.

Головними питаннями порядку денного заявлені завершення війни в Україні, ситуація на Близькому Сході та відкриття Ормузької протоки.

16 червня видання The Kyiv Independent з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном на полях саміту G7. Це була перша особиста зустріч між президентами України та США за майже чотири місяці.

Пізніше сам Зеленський показав кадри розмови з Трампом й написав, що «завжди важливо координувати позиції».

Він також розповів, що під час зустрічі з Трампом порушив питання про отримання ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

Очільник Білого дому, своєю чергою, назвав зустріч із Зеленським «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Крім того, Трамп анонсував другий раунд перемовин з українським президентом.

Агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів писало, що Зеленський під час переговорів продемонстрував Трампу фотографії руйнувань Києво-Печерської лаври, яких вона зазнала внаслідок удару РФ. За інформацією співрозмовників, ці кадри справили серйозне враження на очільника Білого дому.