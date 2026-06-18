«Навіщо стукатись в зачинені двері?» Фесенко пояснив, чому не бачить передумов для зустрічі Зеленського з Путіним

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому не бачить передумов для зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Щодо того, чому я скептично ставлюся до ідеї прямої зустрічі між Зеленським і Путіним. По-перше, дуже помітно, вже ця ідея обговорюється більше року. Перший раз Зеленський це озвучив в травні, і тоді, і трохи пізніше, коли в серпні ця ідея обговорювалася, оця тактика — пропонувати зустрітися — наражалася на відмову Путіна. Але з тактичної точки зору, це дійсно була демонстрація, що Україна готова до переговорів, зокрема на вищому рівні, а от Путін не хоче», — сказав Фесенко в ефірі Radio NV.

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Водночас політолог заявив, що, коли така ситуація повторюється вже близько десятка разів протягом року, це виглядає як очевидна образа.

«І навіщо стукатись в зачинені двері? Я не бачу в цьому сенсу. Крім того, очевидно, зокрема, і в контексті нещодавного „обміну люб’язностями“… [Я про] публічний лист Зеленського на адресу Путіна, де були жорсткі критичні моменти і на адресу Путіна, і на адресу Росії, і явна образа Путіна, і його „люб'язності“ вже на адресу Зеленського. Після цього очікувати, що два лідери зустрінуться між собою і почнуть конструктивно шукати якийсь компроміс — я не бачу таких передумов», — додав Фесенко.

Також він наголосив, що психологічно між Зеленським і Путіним «величезний дисинонанс».

«Вони обидва — як лідери воюючих країн, і думаю, що тут ще й особистісні мотиви є, — ненавидять один одного. Як вони можуть домовлятися? Навіть якщо буде Трамп як посередник. Все рівно я не уявляю, як вони можуть домовитись», — заявив політолог.

Останні пропозиції Зеленського зустрітись з Путіним та реакція на них

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

Зеленський також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

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В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента.

Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

Диктатор РФ стверджував, що листа написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Ев’ян-ле-Бен.

16 червня спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков в черговий раз повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

Також спікер Кремля стверджував, що Путін не отримував запрошення від Києва провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

Зеленський відкинув можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

«Я знаю, що Путін через різних лідерів неодноразово пропонував приїхати до Москви. Але ж це ігри. Ми не граємо у такі ігри», — сказав український лідер.