У Кремлі придумали пояснення, чому Путін не зустрінеться із Зеленським у Костянтинівці

Спікер російського диктатор Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітись з Володимиром Путіним у нібито захопленій окупантами Костянтинівці, озвучив придумане Кремлем пояснення, чому така зустріч не відбудеться.

В інтерв'ю одному з російських пропагандистських ЗМІ Пєсков наполягав на озвученому раніше Путіним твердженні про те, що Костянтинівка «повністю перейшла під контроль збройних сил Російської Федерації», однак сказав що російський диктатор не зустрічатиметься там із Зеленським.

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«Якщо таким чином пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Росії, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про готовність прийняти його у Москві. Все-таки столицею Російської Федерації є Москва, а не Костянтинівка», — заявив спікер російського диктатора.

Коментуючи твердження про те, що Росія захопила Костянтинівку Пєсков послався на те, що російські окупанти виходили звідти на зв’язок з Путіним, а також на те, що місто показували російські дрони-розвідники. Жодних інших доказів він не навів.

Заява Росії про захоплення Костянтинівки та реакція Зеленського

Пізно ввечері 3 липня Путін зустрівся з начальником генштабу РФ Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами та заявив про захоплення Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупантів у Донецькій області.

ISW спростував ці твердження і повідомив, що російська присутність у Костянтинівці обмежується невеликими групами диверсантів, розкиданих серед українських позицій.

4 липня Генштаб ЗСУ та Угрупування військ Схід також спростували заяви Путіна. Українські сили продовжують оборону Костянтинівки та завдають ударів по ворогу, який просочується у місто.

Зеленський назвав слова про захоплення Костянтинівки брехнею.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський у соцмережах.