Чому європейські лідери підтримують ідею Зеленського про його зустріч з Путіним — Фесенко

19 червня, 00:23
Володимир Зеленський та лідери країн G7 під час робочої сесії в Евіані, 16 червня 2026 року (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Володимир Зеленський та лідери країн G7 під час робочої сесії в Евіані, 16 червня 2026 року (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому європейські лідери підтримують ідею Володимира Зеленського про його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, хоча Росія відмовляється від такої зустрічі або висуває неприйнятні умови для її проведення.

«Щодо європейських лідерів. Я думаю, що вони зараз готові підтримати будь-яку конструктивну, на їхній погляд, ідею, яка б сприяла відновленню мирних переговорів. Хоче Зеленський, от він пропонує зустріч з Путіним — добре, давайте спробуємо це», — сказав Фесенко в ефірі Radio NV.

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Він додав, що парадокс ситуації полягає в тому, що є попит на відновлення мирних переговорів та заклики до цього, а також розуміння, що їх треба відновлювати і навіть певний ажіотаж навколо них, але самі переговори на паузі і реального просування в цьому питання немає.

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«Мені здається, на даний момент, в чому головна проблема? У Зеленського є хоча б ця ідея, на мій погляд, яка не має перспектив, але, тим не менше, він її висловлює - зустрітися з Путіним і спробувати в такий спосіб вирішити проблему, і поступово виходити з війни. А інших варіантів поки що немає. І ми бачимо, що у Трампа немає якоїсь альтернативної ідеї, немає її у європейських лідерів. Хоча, на мій погляд, коли три європейських лідери — Німеччини, Великобританії і Франції - зустрічалися в Лондоні з Зеленським, вони сформулювали певну переговорну рамку — п’ять пунктів. Зокрема, перший пункт і визначальний — починати треба з припинення вогню. От про це треба зараз домовлятися. І для цього не обов’язково двом президентам зустрічатися», — зазначив політолог.

Він висловив думку, що відновлювати переговорний процес було б ефективніше і конструктивніше по закритих дипломатичних каналах, особливо американцям, і спробувати переключити дискусію з територіального питання саме на питання припинення вогню.

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https://www.youtube.com/watch?v=fNnvKESKCjI

Останні пропозиції Зеленського зустрітись з Путіним та реакція на них

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

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Зеленський також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіані.

16 червня спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков в черговий раз повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

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Також спікер Кремля стверджував, що Путін не отримував запрошення від Києва провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

Зеленський відкинув можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

«Я знаю, що Путін через різних лідерів неодноразово пропонував приїхати до Москви. Але ж це ігри. Ми не граємо у такі ігри», — сказав український лідер.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Володимир Зеленський Європа Переговори з Росією Володимир Фесенко Радіо NV

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