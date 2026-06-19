Володимир Зеленський та лідери країн G7 під час робочої сесії в Евіані, 16 червня 2026 року (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому європейські лідери підтримують ідею Володимира Зеленського про його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, хоча Росія відмовляється від такої зустрічі або висуває неприйнятні умови для її проведення.

«Щодо європейських лідерів. Я думаю, що вони зараз готові підтримати будь-яку конструктивну, на їхній погляд, ідею, яка б сприяла відновленню мирних переговорів. Хоче Зеленський, от він пропонує зустріч з Путіним — добре, давайте спробуємо це», — сказав Фесенко в ефірі Radio NV.

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Він додав, що парадокс ситуації полягає в тому, що є попит на відновлення мирних переговорів та заклики до цього, а також розуміння, що їх треба відновлювати і навіть певний ажіотаж навколо них, але самі переговори на паузі і реального просування в цьому питання немає.

«Мені здається, на даний момент, в чому головна проблема? У Зеленського є хоча б ця ідея, на мій погляд, яка не має перспектив, але, тим не менше, він її висловлює - зустрітися з Путіним і спробувати в такий спосіб вирішити проблему, і поступово виходити з війни. А інших варіантів поки що немає. І ми бачимо, що у Трампа немає якоїсь альтернативної ідеї, немає її у європейських лідерів. Хоча, на мій погляд, коли три європейських лідери — Німеччини, Великобританії і Франції - зустрічалися в Лондоні з Зеленським, вони сформулювали певну переговорну рамку — п’ять пунктів. Зокрема, перший пункт і визначальний — починати треба з припинення вогню. От про це треба зараз домовлятися. І для цього не обов’язково двом президентам зустрічатися», — зазначив політолог.

Він висловив думку, що відновлювати переговорний процес було б ефективніше і конструктивніше по закритих дипломатичних каналах, особливо американцям, і спробувати переключити дискусію з територіального питання саме на питання припинення вогню.

Останні пропозиції Зеленського зустрітись з Путіним та реакція на них

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

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Зеленський також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіані.

16 червня спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков в черговий раз повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

Також спікер Кремля стверджував, що Путін не отримував запрошення від Києва провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

Зеленський відкинув можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

«Я знаю, що Путін через різних лідерів неодноразово пропонував приїхати до Москви. Але ж це ігри. Ми не граємо у такі ігри», — сказав український лідер.