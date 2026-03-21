Українська делегація прибула до Маямі для двосторонніх переговорів з США

До української делегації на переговорах входять Кирило Буданов, Давид Арахамія і Рустем Умеров (Фото: Скріншот відео t.me/V_Zelenskiy_official)

Українська переговорна група прибула до Маямі для двосторонніх переговорів із представниками США. Зустріч запланована на 21 березня і може стати підготовчим етапом до подальших контактів на вищому рівні щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Укрінформ.



До української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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Американську сторону представлятимуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Новий раунд переговорів у форматі Україна — РФ — США мав відбутися з 5 до 9 березня в Абу-Дабі, але цьому завадила спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, яка розпочалася 28 лютого. Іран зараз завдає ударів по всіх країнах Перської затоки, включно з ОАЕ.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але тоді США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч на власній території, але від цього росіяни відмовилися.

18 березня в МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні саме зустрічі.

Потім прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не братиме участі в переговорах між Україною і США 21 березня, але нібито «очікує відновлення тристороннього формату».