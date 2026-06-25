Рубіо заявив, що жодної угоди з Росією на Алясці укладено не було

На Алясці не було укладено жодної угоди, констатував Марко Рубіо (Фото: REUTERS/Eric Lee/Pool)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці не було укладено жодної угоди з Росією.

«Це [війна] виснажує Європу, але особливо Україну, а також, усе більшою мірою, і Росію. Тож якщо ми готові зробити крок уперед і зіграти конструктивну роль — якщо для нас є така роль — у тому, щоб об'єднати сторони та покласти край цій війні. Це те, що президент намагається робити вже протягом півтора року. Але… але на Алясці не було жодної угоди. На Алясці була зроблена пропозиція. Але… але це ніколи не було угодою», — заявив Рубіо під час спілкування з журналістами у Бахрейні 25 червня.

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24 червня агентство Reuters звернуло увагу на публічні заяви трьох російських високопосадовців протягом трьох днів, які почали звинувачувати США в порушенні «домовленостей», яких нібито було досягнуто на Алясці у серпні 2025 року.

Агентство нагадало, що після минулорічного саміту на Алясці Москва часто заявляла про т.зв. «дух Анкориджа» — цією фразою РФ скорочено позначала уявлення про те, що тоді Трамп нібито підтримав центральну вимогу Кремля про відмову України від усього Донбасу включно з неокупованими територіями в обмін на заморожування лінії фронту на решті ділянок.

Натомість США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно.

Зміна позиції Білого дому щодо війни Росії проти України — що відомо

15 червня президент США Дональд Трамп у кулуарах саміту G7 раявив, що планує зосередитися на війні в Україні.

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«Тепер, коли з Іраном покінчено, ми зосередимося на цьому», — сказав він.

23 червня видання The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо РФ.

Україна тепер вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на примушення Росії до конструктивних переговорів, писало видання, посилаючись на слова джерела.

При цьому американські офіційні особи не підтвердили, чи підтримує Трамп безпосередньо удари України по території РФ, але додали, що американський президент вважає силу ключовим фактором.

«Президент (Трамп — ред.) вірить у мир, якого можна досягти силою», — заявив виданню один високопоставлений американський чиновник.

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Того ж дня газета Financial Times писала, що Трамп під час саміту G7 був «надзвичайно вражений і захоплений» недавньою кампанією далекобійних ударів України по Росії.

За даними двох джерел видання, він також погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп стає більш схильним до посилення підтримки Києва і, можливо, буде більш схильний чинити тиск на Росію.