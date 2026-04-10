«Все пішло шкереберть». Politico дізнався деталі напруженої зустрічі Трампа з Рютте

Президент США Дональд Трамп під час напруженої зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте різко розкритикував союзників по НАТО за відсутність підтримки в конфлікті з Іраном і натякнув на можливі наслідки.

Про це у четвер, 9 квітня, пише Politico.

За словами джерел, знайомих із перебігом перемовин, зустріч пройшла в різкому тоні, зокрема Трамп фактично використав її, щоб висловити своє роздратування європейськими партнерами.

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«Все пішло шкереберть. Розмова була нічим іншим, як тирадою образ. Трамп, схоже, погрожував зробити практично що завгодно», — сказав один європейський посадовець.

Цей чиновник та інший співрозмовник видання зазначили, що Трамп дав зрозуміти, що розглядає можливі кроки у відповідь на позицію союзників, однак не уточнив, які саме. Водночас він справив враження, що очікує від партнерів конкретних дій, зокрема якнайшвидшого сприяння відновленню судноплавства в Ормузькій протоці, наголосили джерела Politico.

Проте представник Білого дому заперечив, що під час зустрічі висувалися будь-які вимоги.

«Як сказав учора президент Трамп, НАТО було випробуване і вони [союзники] провалили це випробування. На цей момент він нічого не очікує від НАТО і нічого не просив, хоча це факт, що вони отримують від Ормузької протоки значно більше вигоди, ніж Сполучені Штати», — сказав він.

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Після переговорів Трамп публічно розкритикував союзників, заявивши, що «НАТО не підтримало США у потрібний момент і не зробить цього в майбутньому», а також знову згадав про свої плани щодо анексії Гренландії.

Водночас речниця НАТО Еллісон Гарт повідомила виданню, що Рютте і Трамп «провели дуже відверту розмову», але заперечила твердження про те, що вона пройшла погано, назвавши її «конструктивною». Хоча сам Рютте визнав, що відчув розчарування американського президента через позицію союзників.

Другий європейський посадовець вважає, що попри напруженість, візит Рютте був корисним, оскільки дав можливість Трампу емоційно висловитися, не вдаючись до конкретних кроків. Джерела Politico зазначили, що його подальші публічні заяви не містили прямих погроз щодо дій проти НАТО.

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«Це поступка порівняно з іншими його коментарями. Ситуація все ще нестабільна, але НАТО пощастило, що він [Рютте] був там саме в цей момент», — сказав один зі співрозмовників видання.

Наразі союзники не отримували офіційних звітів про зміст зустрічі, а питання можливого військового залучення до відновлення судноплавства ще не обговорювалося, додали у виданні. Водночас європейські країни заявляють про готовність долучитися до гарантування безпеки в Ормузькій протоці, але лише після завершення бойових дій.

8 квітня Марк Рютте провів зустріч із Трампом у Вашингтоні, після чого заявив, що американський президент «явно розчарований» тим, що багато союзників по НАТО не підтримали війну проти Ірану.

У Білому домі повідомляли, що під час зустрічі Трамп обговорюватиме з Рютте можливість виходу США з Альянсу. Після переговорів Трамп знову розкритикував НАТО, заявивши, що союзники «не були поруч, коли ми їх потребували».

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до його війни проти Ірану.

6 квітня Трамп заявив, що його антипатія до НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску і погодитися на анексію США Гренландії.

Раніше Financial Times писало, що Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні, щоб змусити європейських союзників приєднатися до коаліції для розблокування Ормузької протоки.

Після цього, за наполяганням Марка Рютте, 19 березня група країн, зокрема ключові члени Альянсу Франція, Німеччина і Велика Британія, опублікували заяву про готовність «зробити свій внесок» у гарантування безпеки проходу через протоку. З моменту публікації до заяви приєдналися й інші країни.

