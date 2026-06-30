Кушнер і Віткофф у Досі зустрінуться з посередниками з Катару, але не побачать делегацію Ірану

Як заявили у МЗС Катару, Стів Віткофф і Джаред Кушнер перебувають у столиці країни — місті Доха (Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Стів Віткофф, спеціальний представник президента США Дональда Трампа, та зять глави Білого дому Джаред Кушнер зустрінуться в місті Доха з катарськими посередниками , але зустрічі з іранськими офіційними особами не відбудеться.

Про це 30 червня повідомляє телеканал CNN з посиланням на представників Білого дому та представників МЗС Катару.

Відомо, що в Досі відбудеться зустріч Віткоффа та Кушнера з прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Джассімом аль-Тані та іншими посередниками.

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«Представник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер перебувають тут, у Досі, для зустрічі з посередниками та катарськими офіційними особами, і переговори стосуватимуться всіх регіональних питань, що викликають занепокоєння, включаючи переговори з Іраном», — сказав речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі, підкресливши, що американці «перебувають тут не для прямих переговорів з іранцями».

Представник Білого дому додав, що 1 липня делегації США та Ірану, як очікується, окремо візьмуть участь у технічних переговорах із посередниками з Катару та Пакистану відповідно.

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При цьому, як пише CNN, високопоставлений чиновник США заявив минулих вихідних, що технічні ірано-американські переговори щодо меморандуму про взаєморозуміння йдуть «за планом» — попри те, що країни нещодавно обмінялися взаємними ударами.

Крім того, як заявив аль-Ансарі, $6 млрд заморожених іранських коштів поки що не перераховано у розпорядження офіційного Тегерана, а також додав, що це відбудеться «залежно від перебігу переговорів».

Як пише CNN, минуло два тижні з того часу, як делегації США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння, який мав відкрити шлях до остаточного припинення війни на Близькому Сході.

«Цей документ, який багато хто вважає надзвичайно вигідним для Тегерана, зобов’язує США розморозити іранські активи, скасувати санкції, дозволити експорт іранської нафти, зняти блокаду іранських портів і створити фонд для відновлення Ірану. Натомість Тегеран має гарантувати безпечне проходження суден через Ормузьку протоку та підтвердити своє зобов’язання не розробляти ядерну зброю», — зазначили журналісти.

Однак минулих вихідних війська США та Ірану обмінялися ударами — після того, як підконтрольне Тегерану угруповання Революційна гвардія атакувало два судна, що проходили через Ормузьку протоку.

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«Це вкотре вплинуло на морське судноплавство в цій вузькій протоці, інтенсивність якого минулого тижня суттєво зросла, хоча вона, як і раніше, залишається значно нижчою за довоєнний рівень. Тим часом у південному Лівані тривають бойові дії між бойовиками „Хезболли“ та ізраїльськими військами, попри угоди, спрямовані на стримування насильства в цьому регіоні», — пише CNN.

Як зазначають журналісти, один із пунктів меморандуму створює потенційну можливість виникнення ситуації безвихідного становища.

«У документі зазначено, що подальші переговори розпочнуться лише після врегулювання питань щодо заморожених активів Ірану, санкцій США щодо іранської нафти, судноплавства в Ормузькій протоці, блокаді іранських портів з боку США, а також бойових дій між двома країнами (та в Лівані). Таким чином, навіть домовитися про послідовність дій як і раніше складно», — підсумували в CNN.

Відкриття Ормузької протоки та перша атака на цивільне судно після цього

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту та скасовували санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило через Ормузьку протоку біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», однак згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

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Американські військові заявили, що 26 червня завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торгового судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

У CENTCOM повідомили, що під ударами опинилися сховища ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції. За твердженням американської сторони, ці дії стали «рішучою відповіддю» на напад на цивільне судно під прапором Сінгапуру.

Після цього Корпус вартових Ісламської революції заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході.

28 червня Збройні сили США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на триваючі атаки Тегерана проти комерційного судноплавства.

Того ж дня видання Axios повідомило, що напруженість між США та Іраном останніми днями зростала, обмін ударами поставив під сумнів досить крихкий режим припинення вогню.

Видання, зокрема, зазначило, що в контексті ескалації останніх днів незрозуміло, чи відбудеться наступний раунд переговорів між технічними групами США та Ірану, який мав відбутися 30 червня у Швейцарії.

28 червня агентство Associated Press повідомило, що війська режиму аятол Ірану знову завдали ударів за допомогою дронів та ракет по Бахрейну та Кувейту — у відповідь на нові авіаудари США по іранських об'єктах. Більше того, офіційний Тегеран пригрозив «повним припиненням» переговорів про припинення війни.

29 червня видання Axiosіз посиланням на джерело серед американських високопосадовців повідомило, що влада США та Ірану домовилися спільно припинити взаємні удари — обидві сторони планували зустрітися 30 червня в столиці Катару, місті Доха — щоб врегулювати суперечку щодо Ормузької протоки.