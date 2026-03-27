Сибіга зустрівся з Рубіо на полях саміту G7: обговорили тиск на Росію та війну на Близькому Сході

Сибіга та Рубіо зустрілися у Франції 27 березня 2026 року (Фото: Andrii Sybiha/X)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо на полях саміту G7 у Франції.

На своїй сторінці у X Сибіга заявив, що обговорив із Рубіо підтримку України, тиск на Росію та війну на Близькому Сході.

«Роль США у просуванні мирних зусиль залишається вирішальною. Пропозиції України є реалістичними та здійсненими. Тиск на Росію є ключовим фактором, щоб змусити Москву припинити війну», — зазначив він.

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Щодо ситуації на Близькому Сході, за словами Сибіги, позиція України полягає в тому, що російський та іранський режими діють спільно, щоб продовжити війну.

Глава МЗС України наголосив, що на обидва режими має чинитися спільний тиск.

«Конкретна допомога України країнам Перської затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера та учасника у сфері безпеки», — підкреслив Сибіга.

Він також додав, що питання завершення війни Росії проти України має залишатися пріоритетним у міжнародному порядку денному.

Раніше Рубіо заявив, що якщо Європа не допоможе США в іранському питанні, Вашингтон може менш активно брати участь у мирному врегулюванні війни в Україні.

У відповідь президентка фракції Renew Europe в Європейському парламенті Валері Гаєр виступила проти спроб пов’язувати підтримку України з війною на Близькому Сході.

«Україна не є розмінною монетою, а війна Ірану — це не наша війна», — заявила Гаєр.

26 березня газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.