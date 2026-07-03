У МЗС підтвердили, що Сибіга сьогодні проведе зустріч із Сікорським у Варшаві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе зустріч зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві.

Про це повідомив речник МЗС України Григорій Тихий, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондентка NV.

Тихий додав, що Сибіга повертається в Україну після візиту до Японії. Зокрема, дорогою додому він зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

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Інших подробиць зустрічі речник МЗС України не розкрив.

Раніше видання Polsat News з посиланням на джерела в МЗС Польщі повідомило, що Сибіга та Сікорський зустрінуться 3 липня у Варшаві.

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять польсько-українські відносини та ситуацію на фронті.

Напередодні видання WP повідомляло, що після ухвалення Верховною Радою закону про Національний пантеон глава МЗС України Андрій Сибіга може привезти до Варшави компромісну пропозицію. Точні дати візиту тоді не уточнювалися.

За даними видання, серед можливих ініціатив — пропозиція включити до Пантеону Марка Безручко, генерала армії Української Народної Республіки.

Конфлікт між Україною та Польщею — головне

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українській військовій частині назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків і чиновників оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма,президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президенту 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що надіслав президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з відділення «Нової пошти».

На тлі цих подій президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що відбувся 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський оголосив, що подав до парламенту законопроект «Про Український національний пантеон». Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

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«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися за Україну, надихали Україну, будуть об'єднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою та увагою з боку держави — України, яка поважає себе, цінує своїх і захищає своє — своє право бути українцями. Коли ніхто й ніколи не вказуватиме нам, як жити, як говорити, кого любити, кому бути вдячними та яких героїв шанувати», — заявив Зеленський про майбутній пантеон.

В уряді Польщі вважають, що законопроект про національний пантеон погіршить відносини між країнами, написало польське видання Onet з посиланням на неназваних співрозмовників в уряді.